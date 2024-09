Canoa Slalom: Grande Italia ad Ivrea

La quarta tappa di coppa del mondo di canoa slalom in corso ad Ivrea (TO) regala all’Italia due medaglie con Stefanie Horn che ha conquistato la medaglia d’oro nel K1 e Raffaello Ivaldi che ha messo il collo la medaglia di bronzo nel C1.

Strepitosa Stefanie Horn che sulle acque di casa conquista una splendida medaglia d’oro nel K1 femminile, confermandosi dopo il quinto posto alle olimpiadi di Parigi tra le migliori della specialità. L’atleta della Marina Militare non perde un colpo, miglior tempo in semifinale e quindi ultima ad uscire dal cancello di partenza, scende sicura e veloce tra le rapide eporediesi fermando il cronometro sul tempo di 96.88. Alle spalle dell’azzurra si sono piazzate la tedesca Ricarda Funk, seconda in classifica generale e medaglia d’argento in 97.54 con due secondi di penalità, mentre il bronzo è andato alla slovena Eva Tercelj con il tempo di 98.81 appesantito da due penalità.

Raffaello Ivaldi mette la sua firma sull’appuntamento piemontese conquistando la medaglia di bronzo nel C1 maschile. Finale ben gestita, nonostante un millimetrico tocco in porta tre che gli ha tolto la gioia dell’oro e lo porta a chiudere terzo in 94.49, a 1.44 dal campione del mondo in carica e oro olimpico a Tokyo, Benjamin Savšek, primo in 93.05. Medaglia d’argento per il francese Yohann Senechault in 94.06. Ottima la prova del giovanissimo Elio Maiutto (Ivrea Canoa Club), che davanti ad un tifo da stadio nel calane che l’ha visto crescere, ha raggiunto la sua prima finale di coppa, chiudendo quarto ad un passo dal podio, in 95.10. Si ferma in semifinale con il quindicesimo tempo invece Marino Spagnol in 99.56, appesantito da un due penalità.

La fortuna non sorride al campione olimpico del K1 Giovanni De Gennaro, attesissimo e acclamato dallo Stadio della Canoa di Ivrea. L’atleta dei Carabinieri si lancia tra le paline con grande determinazione ma prende un rischio di troppo saltando la porta numero 10, subendo così 50 secondi di penalizzazione (135.52). Il successo è andato al polacco Mateusz Polaczyk (87.34) davanti al francese Anatole Delassus (87.82), che conquista l’argento e prende il comando della classifica generale con 176 punti; bronzo allo sloveno Peter Kauzer in 88.45.

Nessuna delle azzurre della canadese monoposto femminile (C1) riesce ad esprimersi sulle impetuose rapide della Dora. Fatale, per tutte e tre, il salto dell’ultima porta, la 24, che ha inevitabilmente compromesso la prova semifinale. Marta Bertoncelli chiude 24^ in 159.74, mentre Elena Borghi ed Elena Micozzi provano ad osare, commettendo diversi errori di linea che portano ad un doppio salto, con conseguenti 100’ di penalità, relegandole rispettivamente in 26^ (217.93) e 27^ posizione (219.63).

Dopo le prime quattro tappe di Augsburg (Germania), Praga (Repubblica Ceca), Cracovia (Polonia) e Ivrea la sfida conclusiva è in programma a La Seu d’Urgell (Spagna) dal 19 al 22 settembre.

Programma di gara

Domenica 15 spazio come di consueto al Kayak Cross che ha fatto quest’anno il suo debutto nel programma olimpico: time trial al via alle 8.45 con le finali in programma alle 13.18 (femminile) e alle 13.25 (maschile).

Diretta streaming

Per seguire, in diretta e con contenuti esclusivi, tutti i principali eventi ICF (Coppe del Mondo e Campionati del Mondo) del 2024 sarà necessario sottoscrivere un piccolo abbonamento e unirsi alla community di Planet Canoe sulla piattaforma YouTube, che consentirà la visualizzazione delle gare pagando una quota mensile di € 9,99. L’iscrizione quindi, essendo su base mensile, potrà essere revocata in qualsiasi momento.