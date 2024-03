Si torna in campo: Torino attende cento al Pala Gianni Asti

Dopo una sosta di due settimane a causa del rinvio della trasferta di Cividale (match posticipato al 15 marzo), questo weekend torna in campo la Reale Mutua Basket Torino tra le mura amiche del Pala Gianni Asti (Parco Ruffini) per la quarta giornata della fase a orologio. La squadra di coach Franco Ciani attende la Sella Cento, formazione reduce da ben quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Appuntamento questa domenica alle ore 18.00.

“Questa domenica, al di là delle assenze da una parte e dall’altra (Cusin per Torino, Mussini per Cento), credo che per noi sarà una partita difficile sotto il profilo dell’impatto fisico contro una squadra valida come Cento,” dichiara coach Ciani in sede di presentazione del match. “Cento nel suo roster ha giocatori di talento come Mitchell e atleti esperti come Bruttini, Archie e Delfino. Cento viene da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, quindi si può dire che affronteremo una squadra che sta vivendo un momento di condizione eccellente.”

Gli avversari

Sesta in classifica nel Girone Rosso, Cento è una squadra solida che, come Torino, viene da un ottimo periodo di forma sotto il profilo del rendimento, con quattro vittorie conquistate nelle ultime cinque partite. Coach Matteo Mecacci può contare su un roster ricco di esperienza e di talento, uno scacchiere che ha subito alcune modifiche in corso d’opera che sono state determinanti per il cambio di marcia della Benedetto XIV nelle ultime partite stagionali.

La guardia Wendell Mitchell, arrivato dalla Serie A (Brindisi), è il principale terminale offensivo sul perimetro ed è reduce da un massimo stagionale di 24 punti nella vittoria a Cremona. Nel reparto esterni, oltre a Mitchell, ci sono due giocatori esperti come Yankiel Moreno e Mattia Palumbo, anche se l’assenza di un realizzatore importante come Federico Mussini può rappresentare un problema non da poco per coach Mecacci. Nel ruolo di “3” ecco l’highlander, Carlos Delfino, giocatore il cui curriculum parla da solo, che a quasi 42 anni continua a dimostrarsi un giocatore capace di spostare gli equilibri a favore della sua squadra (8 punti e 11 rimbalzi di media nelle prime due partite di fase a orologio).

Il cambio di Delfino è Daniele Toscano, che tornerà a Torino da avversario dopo aver vestito per tre stagioni la maglia della Reale Mutua. Il reparto lunghi a disposizione di coach Mecacci comprende un 4 americano di grande dinamismo come Dominique Archie e una coppia di centri che alterna esperienza e gioventù con Davide Bruttini e Maximilian Ladurner, quest’ultimo arrivato a stagione in corso per sopperire all’assenza prolungata di Lorenzo Benvenuti (fuori per lesione al legamento crociato anteriore sinistro).

Note e injury report

Marco Cusin non sarà della partita poiché fermo a causa della lesione di grado intermedio del lungo adduttore sinistro. Luca Vencato e Donte Thomas, reduci da traumi contusivi rispettivamente al polso sinistro e alla gamba destra, hanno ripreso ad allenarsi insieme ai compagni di squadra e quindi filtra ottimismo sulla loro disponibilità per la partita di domenica. Questa domenica ci sarà il ritorno al Pala Gianni Asti di Daniele Toscano, per la prima volta da avversario dopo aver vestito la maglia della Reale Mutua per tre stagioni, così come torneranno sotto la Mole anche Carlos Delfino (a Torino nella stagione 2018/19) e Davide Bruttini (2014/15).

Info biglietti

Biglietti disponibili online su Vivaticket oppure presso le seguenti biglietterie:

– Store “The Playoffs by Atipici” in Via Roma 220 negli orari di apertura del negozio – Decathlon Grugliasco sabato 2 marzo dalle ore 15.00 alle 19.00

– Al Pala Gianni Asti domenica 3 marzo (giorno della partita) dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.15 fino all’inizio della partita

Ufficio Stampa Basket Torino