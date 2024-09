Dopo l’evento planetario dei Giochi Olimpici di Parigi e i grandi successi della canoa azzurra, il circus dell’acqua mossa riparte da Ivrea per la quarta tappa di Coppa del Mondo di slalom e del kayak cross.

Tutto pronto allo Stadio della Canoa per accogliere i migliori atleti del panorama internazionale, compreso il nuovo campione olimpico Giovanni De Gennaro che sarà accolto da grande trionfatore. Un canale che la medaglia d’oro di Parigi conosce a menadito e che si appresta ad ospitare quattro intese giornate di gara. Tra le rapide della Dora Baltea si confronteranno oltre 300 atleti di 45 nazioni nelle tre specialità della canoa slalom: kayak maschile e femminile (K1M e K1W), canadese maschile e femminile (C1M e C1F), kayak cross maschile e femminile (CSLXM e CSLXW).

Dopo le prime tre gare di Augsburg (Germania), Praga (Repubblica Ceca), e Cracovia (Polonia), disputate tra maggio e giugno, la competizione per l’assegnazione della Coppa entra ora nel clou con la prova di Ivrea, prima dello sprint finale con la sfida conclusiva in programma a La Seu d’Urgell (Spagna, 19-22 settembre). Nel 2024, anno olimpico, non è infatti previsto lo svolgimento del Campionato del Mondo.

Riflettori puntati dunque sugli azzurri guidati dal direttore tecnico Daniele Molmenti che per l’appuntamento eporediese ha convocato un nutrito gruppo composto da 18 atleti. Tra i kayak, oltre a De Gennaro (Carabinieri), figurano Xabier Ferrazzi (Carabinieri), Michele Pistoni (Ivrea Canoa Club), Stefanie Horn (Marina Militare), Agata Spagnol (Canoa Club Sacile) e Francesca Malaguti (Aeronautica Militare). Nella canadese guidano il gruppo Raffaello Ivaldi (Marina Militare) e Marta Bertoncelli (Carabinieri), anche loro reduci dall’esperienza a cinque cerchi, affiancati da Elena Borghi (Carabinieri), Elena Micozzi (Marina Militare), Marino Spagnol (Canoa Club Sacile) ed Elio Maiutto (Ivrea Canoa Club).

Gli azzurri che affronteranno l’adrenalinica gara del kayak cross sono: Zeno Ivaldi (Marina Militare), De Gennaro e Tommaso Panico (Ivrea Canoa Club) per la categoria maschile, al femminile invece si lanceranno dalla scivolo Horn, Spagnol e Chiara Sabattini (Fiamme Azzurre).

PROGRAMMA DI GARA

Dopo la cerimonia inaugurale di mercoledì pomeriggio il programma di gara si aprirà giovedì 12 settembre alle ore 14 con le batterie del kayak maschile e femminile. Venerdì 13 si parte alle ore 8.15 con le batterie della canoa canadese, mentre dalle 14 torna in azione i kayak per le semifinali e finali. Sabato 14 dalle ore 9 saranno al cancellato di partenza gli specialisti del C1 per andare a conquistarsi una medaglia passano per le semifinale e le finali. Domenica 15 spazio come di consueto al Kayak Cross che ha fatto questo’anno il suo debutto nel programma olimpico: time trial al via alle 8.45 con le finali in programma alle 13.18 (femminile) e alle 13.25 (maschile).

DIRETTA STREAMING

Per seguire, in diretta e con contenuti esclusivi, tutti i principali eventi ICF (Coppe del Mondo e Campionati del Mondo) del 2024 sarà necessario sottoscrivere un piccolo abbonamento e unirsi alla community di Planet Canoe sulla piattaforma YouTube, che consentirà la visualizzazione delle gare pagando una quota mensile di € 9,99. L’iscrizione quindi, essendo su base mensile, potrà essere revocata in qualsiasi momento.

I PROTAGONISTI DELLA CLASSIFICA GENERALE

Nel K1 maschile il francese Anatole Delassus guida la classifica dopo le prime tre gare, seguito dai cechi Vit Prindis, detentore della World Cup 2023, e Jacub Krejci. Dovranno vedersela con Giovanni De Gennaro, attualmente quarto, caricato dal recente oro olimpico e dal titolo di campione europeo conquistato a maggio. In acqua per i colori azzurri anche Xabier Ferrazzi e il diciottenne eporediese Michele Pistoni (Ivrea Canoa Club).

Nel K1 femminile l’australiana Jessica Fox, atleta che è ormai una leggenda della canoa slalom, reduce dagli ori di Parigi sia nel K1 che nel C1, difenderà la Coppa conquistata nel 2023 da una posizione di primato nella classifica 2024. Dietro di lei la francese Emma Vuitton e la brasiliana Ana Satila. In questa gara l’Italia punta su Stefanie Horn, quinta nella finale olimpica, insieme a Francesca Malaguti e Agata Spagnol.

Il C1 maschile vede in testa alla classifica lo slovacco Matej Benus, medaglia di bronzo ai giochi di Parigi, davanti al connazionale Marko Mirgorodsky e allo sloveno Ziga Lin Hocevar. Seguono, più a distanza, il detentore della World Cup 2023, Luca Bozic (SLO), l’argento olimpico Adam Burgess (GRB) e il Campione del Mondo in carica, lo sloveno Benjamin Savsek. Per l’Italia saranno in gara Raffaello Ivaldi, Elio Maiutto (Ivrea Canoa Club) e Marino Spagnol.

Jessica Fox conduce anche nel C1 femminile, avendo collezionato due vittorie e un secondo posto nelle prime tre gare. La inseguono Ana Satila (BRA) e Nele Bayn (GER). Per rendere accesa la competizione scenderanno in acqua Elena Lilik (GER) e Evy Leibfarth (USA), rispettivamente medaglia d’argento e medaglia di bronzo a Parigi 2024, e le britanniche Mallory Franklin e Kimberley Woods, Campionessa e vice Campionessa del Mondo in carica. Marta Bertoncelli, Elena Borghi ed Elena Micozzi compongono il terzetto azzurro in gara.

Il kayak cross, specialità che ha debuttato come gara olimpica proprio nell’edizione parigina dei Giochi, vedrà ai cancelletti di partenza i migliori atleti sia in campo maschile che femminile. Il CSLX maschile schiera il podio olimpico di Parigi al completo: il neozelandese Finn Butcher, medaglia d’oro (e attualmente terzo in Coppa del Mondo), il britannico Joseph Clarke, argento olimpico e detentore della World Cup 2023, e il tedesco Noah Hegge, medaglia di bronzo. Sfideranno Mathurin Madore (FRA) e Pedro Goncalves (BRA), rispettivamente al primo e secondo posto della classifica provvisoria. L’Italia sarà rappresentata da Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e Tommaso Panico (Ivrea Canoa Club). Nel CSLX femminile quasi un ex aequo con Katerina Bekova (CZE), Jessica Fox (AUS) ed Eva Tercelj (SLO) nelle prime tre posizioni. Proveranno a insidiarle Noemie Fox (AUS), medaglia d’oro a Parigi, e Kimberly Woods (GBR), medaglia d’argento (oltre che detentrice della World Cup 2023). Al via per l’Italia Stefanie Horn, Chiara Sabattini e Agata Spagnol.

Ph FICK/HonestMedia