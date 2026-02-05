Mercoledì 4 febbraio, nel turno infrasettimanale valido per la ventunesima giornata di Serie C Interregionale, BEA Chieri torna al successo davanti al proprio pubblico superando 5Pari Torino con il punteggio di 84-65. Una partita indirizzata già nel primo tempo e definitivamente chiusa dopo l’intervallo lungo, grazie a un terzo quarto di grande intensità su entrambi i lati del campo.

La gara

Con la lista infortunati che si amplia, aggiungendo anche Federico Ruà agli indisponibili, coach Conti schiera Viggiano, Giacomelli, Gatti, Tagliano e Drame. Coach Calzavara risponde con Lissiotto, Eze, Cerruti, Tulumello e Draghici. L’avvio è equilibrato, con 5Pari che prova a reggere l’urto affidandosi alle iniziative di Draghici e Lunardi, ma Chieri impone subito il proprio ritmo.

Drame è dominante nel pitturato e Tagliano accende l’attacco arancione con continuità, permettendo ai padroni di casa di chiudere la prima frazione avanti 25-18. Nel secondo periodo BEA alza ulteriormente l’intensità difensiva, trovando buone soluzioni anche dalla panchina: Giacomelli orchestra, Viggiano e Gatti danno energia, e il divario si allarga fino al +7 dell’intervallo lungo (47-40).

La svolta arriva dopo la pausa. BEA rientra in campo con un’altra faccia, stringe le maglie in difesa e piazza un parziale che spezza l’equilibrio della gara. Drame continua a colpire con continuità, Tagliano è letale dalla lunga distanza e la circolazione di palla punisce ripetutamente la difesa torinese.

Il terzo quarto è un monologo BEA che vale il 73-53 alla terza sirena. Nell’ultimo periodo gli arancioni gestiscono con maturità il vantaggio, concedendo pochissimo a 5Pari e trovando punti da più protagonisti. C’è spazio anche per i primi minuti stagionali di “Kezy” Ahia, che si iscrive subito a referto, mentre il pubblico accompagna senza affanni i Leopardi fino alla sirena finale. Finisce 84-65, con una vittoria netta e convincente.

Il commento

“C’è da essere contenti – commenta coach Franz Conti – perché abbiamo una situazione infortunati molto importante e tutti si sono sentiti responsabilizzati a fare di più. I ragazzi si sono dati una mano, sono molto contento, anche per Kezy che è riuscito a fare i suoi primi minuti e a segnare. Sappiamo che il campionato è lungo e ce la giocheremo fino alla fine con un gruppo di altre squadre, stiamo affrontando una partita alla volta. Abbiamo visto la differenza che c’è quando riusciamo a essere intensi per 40 minuti, da dopodomani sotto a lavorare in vista della partita a Ivrea”.

Il prossimo appuntamento

Poco riposo per i Leopardi: BEA tornerà in campo domenica 8 febbraio, in trasferta sul parquet di Lettera 22 Ivrea.

BEA Chieri – 5Pari Torino 84-65 Parziali: 25-18, 47-40, 73-53

BEA: Drame 22, Tagliano 20, Giacomelli 12, Viggiano 9, Gatti 9, Possekel 4, Dioum 4, Galluccio 2, Ahia 2, Fatone. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Acc. Ponteprimo, Add. Arbitri Monteleone.

5Pari: Draghici 10, Lunardi 10, Cerruti 9, Lissiotto 8, Mittica 8, Moris 7, Tulumello 5, Paddeo 4, Mensio 2, Genesis 2, Pasero, Eze. All. Calzavara, Ass. Graf.