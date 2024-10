Torino, martedì 15 ottobre 2024 – Il campionato di Serie A2 Old Wild West 2024/25 continua a un ritmo estremamente intenso. Così per la Reale Mutua Torino non c’è tempo per fermarsi: dopo aver tenuto testa all’Acqua S. Bernardo Cantù, sfiorando l’impresa di espugnare il PalaFitlineDesio senza però riuscire a conquistare la vittoria nel finale, i ragazzi di coach Boniciolli sono tornati a Torino per preparare un altro importante appuntamento con il turno infrasettimanale di questo mercoledì 16 ottobre. Sotto la Mole è in arrivo la Valtur Brindisi, retrocessa dalla Serie A che ha allestito un roster di alto livello per essere protagonista in questo campionato, sotto la guida di coach Piero Bucchi. L’appuntamento con la 5^ giornata di campionato è per domani sera, mercoledì 16 ottobre alle ore 20.30 al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino), con la Reale Mutua che cercherà di conquistare la sua prima vittoria casalinga della stagione.

Qui Torino

La prestazione di squadra dell’ultima trasferta a Desio non è stata sufficiente per portare a casa i due punti – risultato finale 72-68 – ma sicuramente ha lasciato segnali incoraggianti per coach Boniciolli, che cercava dai suoi ragazzi una reazione dopo la brutta sconfitta rimediata in casa contro Udine. Il fatto di aver giocato a viso aperto, conducendo anche per diversi tratti dell’incontro, con una delle principali candidate al salto di categoria deve essere una iniezione di fiducia per la squadra gialloblù e allo stesso tempo una fonte di motivazione per fare un ulteriore passo in avanti e per essere ancora più concreti nei momenti cruciali delle partite. Con questi obiettivi la Reale Mutua si è tuffata nei due giorni di allenamento prima della gara contro Brindisi.

“Dopo la partita di domenica scorsa contro Cantù, domani ci aspetta un altro test di alto livello,” afferma il capitano Matteo Schina, 5° miglior assistman del campionato con 7.3 di media. “Dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco e il nostro ritmo, prestando attenzione all’aggressività di Brindisi e cercando di sfruttare a nostro vantaggio l’energia del Pala Gianni Asti.”

Alessandro Iacozza, assistente allenatore di Torino, ha commentato così l’avvicinamento alla gara, evidenziando il momento di grande fiducia di Brindisi e l’importanza di essere incisivi nei momenti che contano: “Torniamo in campo dopo la partita con Cantù dove abbiamo dimostrato di poter competere contro chiunque quando siamo capaci di giocare la nostra pallacanestro. Affrontiamo Brindisi che nell’ultima partita contro Forlì ha mostrato la sua versione migliore di quest’anno. Al completo, dopo aver recuperato gli infortunati, ha mostrato la sua faccia migliore di questo inizio campionato. Hanno aggredito sin da subito la partita dimostrando quello spirito e voglia di sacrificarsi che si erano già visti durante il precampionato. Il recupero dall’infortunio del nostro ex capitano Niccolò De Vico ha aiutato moltissimo perché sappiamo quanto siano importanti per qualsiasi squadra le sue doti tecniche, la sua leadership e conoscenza del campionato. Ritorniamo a giocare davanti al nostro pubblico che speriamo venga numeroso a sostenerci. Il nostro obiettivo non cambia e continueremo a lavorare per migliorare il nostro sistema e costruire quelle certezze necessarie per essere più incisivi nei momenti finali.”

Gli avversari – Valtur Brindisi

Il bilancio attuale della formazione brindisina è, come per Torino, di una vittoria e tre sconfitte, ma la posizione in classifica non deve trarre in inganno sul livello del roster a disposizione di coach Piero Bucchi.

Per affrontare il campionato cadetto dopo la retrocessione dalla massima serie, Brindisi è ripartita dal suo playmaker Tommaso Laquintana, nominato capitano. Attorno a capitan Laquintana, ecco diversi veterani del campionato di Serie A2, come il lungo Giovanni Vildera, protagonista del trionfo di Trieste della scorsa stagione, l’ala Todor Radonjic e il grande ex di giornata Niccolò De Vico, capitano della Reale Mutua negli ultimi due anni, tornato in campo domenica scorsa contro Forlì dopo aver saltato le prime tre partite stagionali per infortunio.

Anche per il duo straniero, la società pugliese ha deciso di puntare su atleti che conoscono bene la Serie A2: l’ala grande Mark Ogden era reduce da un buon campionato con la maglia della Fortitudo Bologna, mentre l’esterno Bryon Allen è tornato nel campionato che lo aveva lanciato quasi 10 anni fa, quando vestiva la maglia di Roseto.

Oltre al nucleo di veterani, ecco anche un gruppo di giovani pronti a portare energia e rendersi protagonisti nel progetto brindisino, come l’ala Gianmarco Arletti, i due esterni Tommaso Fantoma e Andrea Calzavara – entrambi provenienti da Monferrato – i lunghi Edoardo Del Cadia e Kevin Ndzie e il prodotto del vivaio biancoazzurro Davide Buttiglione.

Riassumendo, un bel mix di veterani di alto livello e giovani in rampa di lancio per la Valtur Brindisi, che si presenterà a Torino, tuttavia, con due punti interrogativi sulle condizioni fisiche di Vildera e Ogden.

Injury report e curiosità

Tutti a disposizione di coach Boniciolli. Due ex di giornata: Niccolò De Vico tornerà al Pala Gianni Asti da avversario dopo aver vissuto tre stagioni da protagonista in maglia Reale Mutua – le ultime due da capitano della squadra gialloblù – mentre Fadilou Seck, ora centro di Torino, ha disputato la passata stagione in massima serie con la formazione pugliese.

Info biglietti

Biglietti disponibili online su Vivaticket oppure al Pala Gianni Asti domani (giorno della partita, mercoledì 16/10) dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 18.30 fino all’inizio della partita. Tariffe intere a partire da 15 euro, con sconto del 50% per gli Under 14 e riduzioni anche per Under 25 e Over 65. I bambini fino ai 6 anni non pagano il biglietto.

Diretta streaming

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass (su abbonamento). Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

Ufficio Stampa Basket Torino