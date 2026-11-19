La Negrini CTE Acqui Terme si prepara alla seconda trasferta consecutiva del suo campionato. Domenica 22 novembre alle ore 17:00, i ragazzi guidati da coach Simone Serafini scenderanno in campo per affrontare la Sav Trebaseleghe nella gara valida per la sesta giornata di andata del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca.

La formazione acquese arriva all’appuntamento forte di un avvio di stagione molto positivo. Dopo le prime cinque giornate, la Pallavolo La Bollente occupa il secondo posto in classifica con undici punti, frutto di quattro vittorie e una sola sconfitta nella prima giornata. Un cammino solido confermato nell’ultimo turno, in cui i termali hanno espugnato per 3-0 (con parziali di 19-25, 20-25 e 23-25) il campo della matricola BP Termosanitari Ciriè, dando continuità al proprio gioco e ai risultati.

Dall’altra parte della rete ci sarà una Sav Trebaseleghe in cerca di riscatto davanti al proprio pubblico. I veneti si presentano all’incontro con quattro punti in classifica, raccolti attraverso un solo successo alla seconda giornata con la Sarlux Sarroch e quattro sconfitte, di cui le ultime tre consecutive senza riuscire a vincere nemmeno un set. Nell’ultima partita disputata lo scorso fine settimana, la squadra padovana ha ceduto sul campo del CUS Cagliari.

I veneti, allenati dall’allenatrice Maria Ilaria Donadi, rispetto alla scorsa stagione, hanno confermato schiacciatore Giovanni Candeago, da quest’anno anche capitano, il libero Mattia Amarilli, il centrale Francesco Munarin e il palleggiatore Emanuele Rampazzo.

​Sul fronte dei nuovi arrivi, dalle categorie superiori approdano lo schiacciatore Edoardo Mentasti (dalla Virtus Aversa), l’opposto Francesco Quagliozzi (dalla Campi Reali Cantù) e il centrale Enrico Pilotto (dalla Viridex Sabaudia).

Dai settori giovanili, invece, sono arrivati lo schiacciatore Alessandro Alimenti (Vero Volley Monza), l’opposto Massimo Barosco e il centrale Mattia Furlan (Volley Treviso). A completare il gruppo sono giunti dall’Astra Volley: il centrale Riccardo Florian, il libero Francesco Giannini, dallo schiacciatore Nicola Guastamacchia e il palleggiatore Matteo Rebegea.

L’appuntamento per la sesta giornata del Girone Bianco tra Sav Trebaseleghe e Negrini CTE Acqui Terme è fissato per domenica 22 novembre alle ore 17:00 al PalaBCC Roma di Trebaseleghe, con la consueta diretta streaming gratuita trasmessa sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.