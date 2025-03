Siamo alla prima resa dei conti: dopo un cammino fin qui senza macchia per entrambe le squadre, sabato al Guelfi Sport Center di Firenze i Guelfi Firenze e i Giaguari Torino si affrontano in uno scontro diretto che vale il primo posto del girone e vale anche come giudizio generale su questa prima parte di campionato che le due squadre hanno fin qui dominato.

Dopo aver battuto i Pirates, i Giaguari hanno usufruito di un turno di riposo mentre i Guelfi hanno iniziato il loro girone di ritorno anticipando la rivincita con gli Skorpions in una delle partite a più altro punteggio della storia del football italiano: 70-53 lo score in favore dei Guelfi, che hanno imperversato con un Andrea Fimiani incontenibile (660 yard di total offense e 9 TD tra segnati e lanciati, per lui) affiancato dagli affidabilissimi Eystin Salum e Frankie Stola, che hanno tramortito la difesa Varesina.

È sicuramente un segnale per i Giaguari, che si trovano ad affrontare una trasferta molto impegnativa contro un avversario che non mollerà un attimo il piede dall’acceleratore. Imperativo fermare Fimiani, ma obbligatorio ricordare che ci sono anche altri ottimi giocatori ai quali non va dato troppo spazio. A Varese i Guelfi avevano qualche titolare fuori per infortunio, e sarà interessante vedere se e quanti di questi infortunati saranno di nuovo al loro posto sabato prossimo.

In casa Giaguari, dopo la settimana di riposo, sono praticamente tutti abili ed arruolati tranne, forse, un paio di giocatori, e il motivo principale della partita sarà certamente verificare quanto la difesa torinese, fin qui una delle migliori del campionato sotto l’abile guida di coach Juha Hakala, saprà fermare, o almeno rallentare un attacco che viaggia ad una media di 50 punti segnati a partita e circa 470 yard guadagnate tra corse e passaggi in ogni gara disputata.

Allo stesso tempo sarà importante verificare la stessa cosa a ruoli invertiti. Prima dei 53 punti subiti da Varese, la difesa dei Guelfi navigava stabilmente nei primi tre posti in classifica sia per punti che per yard subite. Lo shoot-out di Varese ha fatto scendere un po’ Firenze nei ranghi, e potrebbe essere una bella occasione per l’attacco dei Giaguari, sicuramente meno esplosivo di quello toscano ma altrettanto efficiente ed efficace, per scardinare la difesa avversaria e mettere a referto un buon bottino di punti. L’impressione è che la partita si giocherà proprio in difesa, dove avrà la meglio chi riuscirà a contenere l’avversario con maggior efficacia.

Entrambe le squadre hanno già scavato un solco abbastanza profondo tra sé e le altre quattro del girone, e anche se il girone di ritorno è ancora tutto da giocare e tutto potrebbe ancora cambiare da qui al termine della regular season, è indubbio che Guelfi e Giaguari hanno messo una bella ipoteca sui primi due posti del raggruppamento. In casa Giaguari non si vuole ancora sentire parlare di playoff, essendo tutti entrati mentalmente nella filosofia del passo dopo passo, concentrandosi di volta in volta sull’obiettivo più vicino senza fare troppi calcoli che finora ha pagato dividendi importanti.

Da questo punto di vista i Giaguari hanno davvero poco da perdere e possono giocare questa sfida con la mente sgombra da dubbi e timori. A questo punto del campionato hanno già il doppio delle vittorie rispetto alla stagione scorsa, e non sarebbe certo una sconfitta, peraltro contro una squadra forte ed importante come i Guelfi, a scalfire il morale e la determinazione con cui i torinesi stanno affrontando la stagione.

Occhi puntati sugli schermi di FIDAF TV, che trasmetterà la partita in diretta alle 15 di sabato 29 marzo, per gustare questo scontro al vertice che promette tanto agonismo e divertimento.