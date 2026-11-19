Digitalizzazione, risparmio energetico, ricerca, cultura e interventi su beni architettonici. Sono questi i principali ambiti di intervento dell’atto integrativo sottoscritto tra governo e Regione Piemonte, approvato dal Cipess, che consente di sbloccare e mettere in sicurezza risorse per 242 milioni in euro, con quali potranno essere avviati o completati interventi attesi dal territorio.

«Con questo provvedimento abbiamo sbloccato e messo in sicurezza risorse per 242 milioni di fondi Fsc necessari per completare o avviare alcuni interventi strategici per il nostro Piemonte. Ci confermiamo una delle Regioni più virtuose nella capacità di spendere le risorse: una competenza che abbiamo sviluppato sui fondi europei, che abbiamo dimostrato con il Pnrr centrando tutti gli obiettivi e ottenendo premialità per 35 milioni e lo confermiamo oggi recuperando 242 milioni che si aggiungono all’accordo da 1,2 miliardi di euro sottoscritto ad Asti nel 2023 con il premier Giorgia Meloni. Fin dall’inizio del mio mandato avevo assicurato che i fondi europei sarebbero stati la nostra forza e che avrei messo a disposizione esperienza e relazioni di Bruxelles per portare a casa più fondi e opportunità per il Piemonte. Quest’accordo dimostra che quell’impegno è costante e porta risultati anche grazie alla sensibilità del governo e del ministro Foti, che ringrazio» dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

«Si tratta di risorse importanti per proseguire investimenti sul territorio a sostegno delle comunità locali e a supporto della valorizzazione del patrimonio pubblico» aggiunge l’assessore con delega agli Fsc e al Patrimonio, Gianluca Vignale.

In particolare oltre 26 milioni di euro sono destinati al completamento dei progetti di installazione e sviluppo della banda ultra larga, 5 milioni per il completamento della riqualificazione energetica degli ospedali San Luigi di Orbassano e dell’Ospedale di Ivrea e 9,2 milioni di euro per il sostegno alla competitività delle imprese turistiche.

Un pacchetto importante è rappresentato dalle risorse che consentono l’avanzamento e il completamento di interventi sul patrimonio culturale. Otto milioni sono destinati ai lavori in corso a Borgo Castello nel parco della Mandria a Venaria Reale, 4 a quelli per il restauro del Museo di scienze naturali a Torino. Si tratta nel dettaglio dei lavori di riorganizzazione dell’atrio e delle gallerie storiche, di realizzazione di nuovi spazi per l’accoglienza, il bookshop e la caffetteria, il potenziamento delle aule didattiche, il superamento delle barriere architettoniche e la riqualificazione dei cortili.

Con 2 milioni si potranno concludere gli interventi al Castello di Miasino (Novara), che è stato sottratto alla criminalità organizzato ed è in ristrutturazione per assere poi assegnato ad enti o associazioni a scopo sociale e culturale e con 4 milioni quelli al Castello di Valcasotto a Garessio (Cuneo).

Altri 4,2 milioni di euro servono invece per avviare, nel mese di dicembre, le opere di restyling ai Giardini Rea di Trana e 4 per il recupero di Tenuta Cannona, nell’Alessandrino. Strategico anche l’intervento all’ex Convento di Oulx, nel Torinese, dove con 1,1 milioni di euro verranno recuperati gli spazi attuali per destinarli a nuovi uffici per ospitare la Polizia di Stato e la Polizia di frontiera. All’interno dell’accordo risorse anche per finanziare gli accordi di programma, le aree interne e le strategie urbane sostenibili.