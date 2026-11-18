Black Friday, promozione universitari e pacchetto per le prossime tre partite in casa della Reale Mutua Basket Torino

Torino, mercoledì 18 novembre 2026 – In occasione del Black Friday, Reale Mutua Basket Torino lancia una promozione speciale dedicata agli studenti universitari in occasione delle prossime tre partite casalinghe di Serie A2 al Palazzetto dello Sport “Gianni Asti” (ex PalaRuffini). Per le sfide contro Rimini, Caserta e Livorno, gli studenti potranno assistere agli incontri acquistando un biglietto al prezzo speciale di soli 5 euro, nei settori Distinti Blu e nelle curve (Curva Blu e Curva Gialla).

Un’iniziativa pensata per avvicinare sempre di più il mondo studentesco torinese alla pallacanestro gialloblù, offrendo agli studenti l’opportunità di vivere in prima persona l’atmosfera del palazzetto del Parco Ruffini e sostenere la squadra di coach Paolo Moretti.

Dove si gioca? La Reale Mutua Basket Torino gioca le sue partite in casa di Serie A2 al Palazzetto dello Sport “Gianni Asti” (ex PalaRuffini), all’interno del Parco Ruffini a Torino (Viale Bistolfi 10).

La promozione è attiva nelle seguenti partite:

– Sabato 21 novembre, ore 20.30: Reale Mutua Torino – Dole Basket Rimini

– Martedì 24 novembre, ore 20.30: Reale Mutua Torino – ProValue JuveCaserta 2021

– Domenica 29 novembre, ore 18.00: Reale Mutua Torino – Libertas Livorno

Come usufruire della promo universitari

I biglietti a tariffa dedicata agli studenti universitari sono acquistabili online sul circuito Vivaticket, selezionando la tariffa “Promo Universitari”, oppure direttamente presso la biglietteria del palazzetto, con apertura da due ore prima dell’inizio della partita.

Attenzione

Per entrare al palazzetto con biglietto in promozione universitaria, sarà obbligatorio esibire un badge universitario valido (anche in formato digitale) all’ingresso del palazzetto. Il personale addetto ai controlli effettuerà le verifiche necessarie e, in assenza del badge, non sarà consentito l’accesso all’impianto con il biglietto a tariffa universitaria.

La promozione dedicata agli studenti universitari si inserisce nel quadro delle iniziative speciali lanciate da Basket Torino in occasione del Black Friday per le tre gare consecutive in casa della seconda metà di novembre. Un’ulteriore opportunità che si affianca al pacchetto promozionale già annunciato, che permette di assistere alle sfide contro Rimini, Caserta e Livorno al prezzo di due partite, con l’obiettivo di rendere ancora più accessibile il Pala Gianni Asti e coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Tre appuntamenti, un prezzo speciale e un’occasione in più per vivere da vicino il basket gialloblù: vi aspettiamo al Pala Gianni Asti!

Ufficio Stampa Basket Torino