Repower Sanga Milano – Tecnoengineering Moncalieri 67-56

La Tecnoengineering Moncalieri cede per 67-56 al Pala Giordani contro la Repower Sanga Milano. Nella partita valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato Techfind Serie A2 le ragazze di coach Terzolo hanno impensierito più volte le padrone di casa con una Ngamene da 15 punti e 10 rimbalzi, ma non è bastato. Numeri alla mano, a fare la differenza è stato un secondo quarto complicato in cui Moncalieri ha messo a referto appena 7 punti.

La gara

Il match è intenso sin dalla palla a due ed entrambe le squadre creano tante occasioni in attacco. In avvio le Lunette si dimostrano più precise e riescono ad andare in vantaggio con una tripla di Mitreva e un’ottima giocata di Avagnina, a cui le milanesi rispondono con l’esperienza di Toffali e Tibè nel pitturato. Sul finire del primo quarto le padrone di casa chiamano time out per riorganizzarsi contro una Moncalieri molto più precisa nelle conclusioni. Il primo periodo si chiude in equilibrio sul 14-15.

Alla ripresa Sanga alza il ritmo e mette in difficoltà le gialloblù: Nori riporta la squadra di casa al comando prima che Moroni salga in cattedra con due triple pesantissime che scavano un solco importante nel punteggio. Moncalieri si riprende poco prima della pausa lunga con una tripla di Ngamene, ma gli oltre cinque minuti a secco di punti incidono sul parziale: le squadre vanno negli spogliatoi sul 31-22 per le neroarancio.

Dopo la pausa lunga le ragazze di coach Terzolo mostrano maggior convinzione e si portano a sette lunghezze dalle avversarie, che però replicano punto su punto senza subire la pressione delle ospiti. Il terzo quarto (46-39) è il periodo migliore per la squadra gialloblù, guidata da una Ngamene che fa segnare una doppia-doppia e dalle giocate di Sammartino e Mitreva, che chiuderanno il match in doppia cifra. A dare un margine di sicurezza alle lombarde ci pensa ancora una volta Toffali: in avvio dell’ultimo quarto la numero 0 infila quattro punti provvidenziali, che azzerano le chance di Moncalieri di completare la rimonta. Il punteggio finale è di 67-56 per Repower Sanga Milano.

Moncalieri torna a casa senza punti

Consapevole di aver giocato una buona partita contro una delle squadre più forti del campionato, il prossimo appuntamento per le Lunette è sabato 8 marzo alle ore 16:00, quando le gialloblù scenderanno in campo sul parquet della Nuova Icom San Salvatore Selargius per il recupero della quinta giornata di ritorno. Una sfida importante in ottica classifica in cui le Lunette dovranno sfruttare l’occasione della partita in meno per fare un altro passo verso la salvezza.

Tabellini

Repower Sanga Milano – Tecnoengineering Moncalieri 67-56



Parziali (14-15, 31-22, 46-39)

Repower Sanga Milano: Toffali 28, Nori 6, Moroni 14, Cannolicchio ne, Zelnyte 7, Allievi 2, Tibè 8, Sordi, Cicic 2, Serralunga ne, Finessi. All. Pinotti.

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 10, Ngamene 15, Cordola 4, Pasero, Corgnati 2, Mitreva 12, Gesuele 2, Grosso, Salvini 7, Avagnina 4, Argirò, Obaseki. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.