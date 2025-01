Una vittoria indispensabile per il morale del gruppo e per riprendere fiato anche dal punto di vista della classifica. La Reale Mutua Torino interrompe a cinque la sua striscia negativa e ritrova il successo in casa imponendosi sin dal primo minuto contro l’HDL Nardò.

Se da una parte la formazione pugliese è inciampata in una serata storta da tutti i punti di vista – atteggiamento mostrato in campo e l’assenza di Woodson su tutti – Torino riesce ad approfittarne, mettendo il risultato e i due punti in archivio sin dalle prime battute. Il risultato finale è 81-48, con i gialloblù che ora sono chiamati a confermare la fiducia guadagnata, sin dai prossimi impegni nell’infrasettimanale a Milano e poi il ritorno a casa contro Orzinuovi.

Quintetti

Torino: Schina, Montano, Severini, Ajayi, Ladurner

Nardò: Zugno, Mouaha, Nikolic, Stewart, Iannuzzi

Buon approccio alla gara da parte della Reale Mutua: i gialloblù sono attenti in difesa e si affidano principalmente ad Ajayi in attacco. Pian piano il resto del gruppo segue il nigeriano ed è parziale di 12-0 per aprire l’incontro. Nardò toglie le ragnatele dalla retina dopo ben sei minuti, ma nel frattempo anche Torino fa fatica a giocare con fluidità in attacco. Il risultato è un punteggio particolarmente anomalo con cui si chiude la prima frazione: Torino avanti 14-3.

Nel secondo quarto Nardò continua ad essere in grande difficoltà nella metà campo d’attacco, mentre per Torino prende fiducia Montano dalla distanza e viene toccato anche il +17 (27-10 al 15’). Si prosegue con i gialloblù che mantengono un gap consistente dalla formazione pugliese. Alla pausa lunga è +21 per Torino, con le squadre che vanno negli spogliatoi sul 37-16.

Al rientro in campo il divario diventa sempre più ampio: Nardò è decisamente in giornata no, sia in attacco che in difesa; Torino invece trova il canestro dalla distanza con Montano e tocca anche il +28 (48-20 al 25’). Ghirlanda mostra le sue abilità difensive e i gialloblù lanciano la transizione. Si va all’ultima pausa sul +29: 59-30.

Match e due punti in classifica sono ormai in archivio: l’ultimo quarto è di puro garbage time, con Torino che gestisce l’ampio margine e Nardò continua a fare un’enorme fatica sul parquet. Spazio anche per l’esordio del giovane, classe 2006, Giorgio Garuzzo. I gialloblù vanno anche oltre il +30 e interrompono così la loro striscia negativa. Finisce 81-48.

Coach Boniciolli in sala stampa: “Vittoria importante sia dal punto di vista tecnico che emotivo. In settimana abbiamo lavorato particolarmente sull’aspetto difensivo e oggi sono emersi dei segnali incoraggianti.”

Reale Mutua Torino – HDL Nardò Basket 81-48 (14-3, 23-13, 22-14, 22-18)

Reale Mutua Torino: Matteo Montano 18 (2/3, 4/5), Ife Ajayi 14 (3/6, 1/2), Matteo Schina 13 (5/6, 1/2), Giovanni Severini 9 (3/4, 1/2), Matteo Ghirlanda 8 (1/2, 1/3), Maximilian Ladurner 6 (2/5, 0/0), Kevion Taylor 6 (2/6, 0/5), Antonio Gallo 3 (1/2, 0/1), Fadilou Seck 2 (1/2, 0/0), Aristide Landi 2 (0/0, 0/1), Giorgio Garuzzo 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 17 / 20 – Rimbalzi: 39 7 + 32 (Ife Ajayi 9) – Assist: 17 (Matteo Schina 5).

HDL Nardò Basket: Aristide Mouaha 19 (1/7, 5/10), Antonio Iannuzzi 10 (3/4, 0/0), Marco Giuri 6 (0/1, 2/7), Giordano Pagani 4 (2/3, 0/0), Wayne Stewart jr 3 (0/3, 1/4), Lazar Nikolic 2 (1/2, 0/3), Lorenzo Donadio 2 (1/2, 0/2), Michele Ebeling 2 (1/2, 0/2), Ruben Zugno 0 (0/3, 0/5), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 6 / 8 – Rimbalzi: 27 7 + 20 (Antonio Iannuzzi, Giordano Pagani, Wayne Stewart jr, Lazar Nikolic, Michele Ebeling 4) – Assist: 9 (Ruben Zugno 3).

