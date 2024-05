I Giaguari Torino sfideranno i Dolphins Ancona

Finisce la stagione regolare della IFL 2024 e, per i Giaguari, finisce anche la stagione tout court. La sconfitta con i Marines di due settimane or sono ha decretato l’esclusione matematica dei Giaguari dai playoff, e la partita di questo sabato ad Ancona sarà l’epilogo di un campionato iniziato a mille e terminato in maniera molto meno soddisfacente.

L’obiettivo di raggiungere la post season alla prima stagione di rientro in massima serie dopo quattro anni di assenza, era sicuramente ambizioso ma raggiungibile. Resta qualche rimpianto per le occasioni lasciate per strada, ma la stagione è stata comunque positiva.

Con entrambe le squadre già certe del loro destino (il terzo posto è ormai garantito per i Dolphins), la partita di sabato sera ad Ancona avrà forse poco da dire dal punto di vista del risultato ma avrà moltissimo significato soprattutto per le seconde linee che, probabilmente, troveranno un po’ più di spazio in campo da entrambe le parti, così da poter mostrare il proprio valore per il prosieguo della stagione per Ancona e per l’anno prossimo per Torino.

In un clima più rilassato e senza l’assillo del risultato ad ogni costo (anche se non sarà certo una scampagnata e l’agonismo sarà comunque ai massimi livelli) potrebbe venir fuori una partita godibile e con qualche giocata spettacolare. Quello che è certo è che sabato sera verrà rotto l’equilibrio che regna nelle sfide tra queste due compagini, che si sono spartite equamente le vittorie, 5 a testa, nelle dieci precedenti partite disputate, con i Giaguari in striscia vincente da quattro partite e che hanno fatto registrare l’ultima sconfitta da parte di Ancona nel 2005.

Sarà tempo anche di qualche traguardo personale. Nonostante una flessione registrata con il passare delle giornate di gioco, il quarterback torinese Nicholas Dalmasso è pur sempre terzo nella classifica dei quarterback per efficienza e, se il primo posto di Ryan Griffin appare irraggiungibile, la seconda piazza attualmente occupata da Patterson dei Panthers è ancora alla portata del giovane quarterback torinese. Tamsir Seck e Andrea Serra cercheranno di risalire qualche posizione nelle classifiche dei ricevitori, dove sono già nei Top 10, e lo stesso Seck dovrà consolidare la sua leadership nella classifica dei ritorni di kickoff.

Parlando di leadership, Jacopo Salsa dovrà mantenere quella nella classifica delle trasformazioni su calcio, dove al momento ha un perfetto 100% di realizzazioni, e Daniele Latorraca quella nella classifica dei passaggi difesi, con una media di due a partita.

Insomma, anche per una partita apparentemente inutile, spunti di interesse se ne possono trovare a bizzeffe. L’importante, per i Giaguari, sarò non sfigurare e giocare la partita con la massima intensità fino a quando l’arbitro non alzerà la palla per decretare la fine dell’incontro e la chiusura della stagione giallonera.