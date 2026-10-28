La Virtus c’è nonostante la sconfitta nel derby

Il derby non ha regalato il risultato sperato in casa Virtus ma il 3-0 non racconta tutto quello che si è visto in campo. L’incontro con l’Alessandria Volley ha rappresentato il debutto stagionale del team del Presidente Riccardo Romaniello in quanto le gare delle prime due giornate hanno subito un rinvio per problemi della squadra avversaria e per le condizioni meteo.

La Virtus, guidata da coach Marcello Ferrari, si è presentata in campo rimaneggiata per le contemporanee assenze del capitano Elena Amadio, alle prese con un infortunio in valutazione, e della centrale Martina Ronzi che solitamente rappresentano un punto fermo del sestetto base.

Dopo un primo set difficile, le ragazze della Virtus hanno reagito, giocando a lungo alla pari e sfiorando il successo nel secondo parziale, perso 26-24 e disputando una terza frazione con buoni momenti di gioco ma anche troppo randomica.

Peccato per il risultato, non per la prestazione!

Un set almeno la Virtus lo avrebbe meritato! Per tutta la gara nel sestetto sono state schierate due Under 17, e a tratti anche altre giovani praticamente tutte all’esordio in categoria. Da sottolineare certamente l’unità del gruppo, capace di non disunirsi e di adattarsi alle richieste di coach Marcello Ferrari che viste le assenze ha dovuto adoperare accorgimenti tattici e scelte in corso d’opera mai provate in allenamento. Ci sono stati, nel corso del match, molti segnali importanti: il campionato è appena iniziato e c’è tutto il tempo per crescere e per perseguire quei risultati auspicati dalle ragazze, dallo staff tecnico e da tutte le componenti della Società

Un pubblico straordinario!

PalaCONI gremito, tifo incessante e un sostegno che non è mai mancato, nemmeno nei momenti difficili. “A tutti i presenti il nostro grazie più grande! Continuate a esserci, sempre: le ragazze hanno bisogno di voi!” dicono in Società.

Nota di merito per le due tifoserie presenti che con passione e grande sportività hanno fatto sentire il calore del pubblico. Uno spettacolo nello spettacolo!

Next match

Lunedì 2 novembre

PalaCONI – Alessandria

LILT Virtus Alessandria – Multimed Vercelli

Ripartendo dalle cose buone, lavorando in palestra sugli errori e riempendo ancora il PalaCONI il team della LILT Virtus Alessandria Pallavolo sicuramente potrà dimostrare il proprio valore.