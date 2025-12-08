Netta vittoria per i Giaguari Torino U18 contro i Lions Bergamo

I Giaguari Torino under 18 conquistano la matematica qualificazione ai playoff con una vittoria netta e dominante per 45-0 sui Lions Bergamo. Una prestazione maiuscola della formazione torinese, che ha messo in mostra tutto il proprio arsenale offensivo e una difesa impenetrabile, chiudendo di fatto i conti già nel secondo quarto con l’attivazione del running clock.

Il match si è subito indirizzato sui binari giusti per i Giaguari, con un primo quarto devastante. Brancaleoni ha aperto le marcature con una corsa da 7 yard, seguita dalla conversione da due punti di Papeo per l’8-0. Dopo che un fumble provocato da previato e recuperato da Fratamico ha ridato la palla ai Giaguari alla prima azione offensiva dei Lions, il quarterback torinese ha poi trovato Cuccia con un passaggio da 10 yard per il touchdown, ancora con conversione di Papeo per il 16-0.

Brancaleoni ha continuato a macinare yard a terra con una corsa da 3 yard, questa volta con conversione da un punto di Minna per il 23-0. A chiudere il primo periodo ancora Brancaleoni, che ha pescato Papeo con un passaggio da 3 yard, seguito dal calcio di Minna per il 30-0.

Nel secondo quarto è arrivata la giocata che ha di fatto chiuso la partita: Brancaleoni ha sfondato la difesa di Bergamo con una corsa esplosiva da 31 yard per il touchdown del 37-0. A quel punto, con il vantaggio che superava i 35 punti, è scattato automaticamente il running clock, certificando la superiorità totale dei Giaguari.

Con la partita ormai in ghiaccio, lo staff tecnico dei Giaguari ha avuto la possibilità di dare minuti preziosi a tutti gli uomini disponibili a roster, provando diverse soluzioni tattiche e schierando giocatori anche in posizioni diverse rispetto ai loro ruoli abituali. Un’occasione importante per testare la profondità della rosa in vista dei playoff.

Nel quarto quarto è arrivata l’ultima segnatura: il quarterback di riserva Orlando ha trovato Papeo con un perfetto passaggio da 27 yard, seguito dalla conversione da due punti dello stesso Papeo per il definitivo 45-0.

L’unica preoccupazione in casa Giaguari arriva dall’infortunio occorso al quarterback titolare Brancaleoni, costretto a lasciare il campo nel quarto quarto. Lo staff medico sta monitorando attentamente le sue condizioni e si spera di recuperarlo in tempo per il big match di sabato prossimo.

L’appuntamento è ora per sabato prossimo al Velodromo Vigorelli di Milano, dove i Giaguari affronteranno i Seamen Milano nella sfida decisiva per la testa del girone. Una partita che può valere il primo posto e il vantaggio del fattore campo nei playoff. I Giaguari ci arrivano da squadra già qualificata matematicamente, ma con la voglia di completare l’opera e prendersi la leadership del raggruppamento restituendo, possibilmente con gli interessi (cioè più di undici punti di scarto) la sconfitta subita in casa proprio dai Seamen ad inizio stagione.