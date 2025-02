Sestriere: modifiche alla viabilità e aree parcheggio per la Coppa del Mondo di Sci

Il transito veicolare al Colle del Sestriere, nelle giornate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025, verrà deviato nella parte superiore della stazione turistica lungo via Col Basset, Strada Azzurri d’Italia, via La Gleisa e via Giovanni Nasi. Ciò consentirà di mantenere sempre operativo il transito di collegamento tra Valle di Susa e la Valle Chisone.

Gli autobus di linea del servizio pubblico non subiranno variazioni né di orari né di percorso e fermate.

Gli autobus privati adibiti a trasporto pubblico turisti e spettatori potranno attraversare il Colle lungo via Pinerolo, effettuare una breve sosta all’altezza di Casa Olimpia, giusto il tempo dello sbarco dei viaggiatori, e andare a posteggiare nelle aree indicate dal personale preposto.

Aree di parcheggio dedicate alla tre giorni di Coppa del Mondo di Sci Alpino nelle giornate di venerdì 21, sabato 22 e do menica 23 febbraio 2025.

Chi proviene dalla Val Susa, mediante la SR 23 e la SP 215, e deve parcheggiare al Colle del Sestriere dovrà seguire le indicazioni per i Posteggi dei Piazzali Rabbieras.

Da qui sarà attivo un servizio circolare di navetta gratuito di collegamento con Piazza Agnelli previsto nelle giornate di sabato 22 (dalle ore 8.00 elle 11.00 e dalle 15.00 alle 19.00) e domenica 23 (dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 16.00).

Chi proviene dalla Valle Chisone, nelle giornate di venerdì 21, sabato 22, domenica 23 febbraio sarà possibile utilizzare i Posteggi in frazione Borgata Sestriere, quelli nell’area limitrofa al Palazzetto dello Sport (percorrendo il bivio per Col Basset e Viale Azzurri d’Italia oltre a parcheggiare sul lato destro delle vie La Gleisa e Monterotta.

Anche in questo caso sarà attivo un servizio circolare di navetta gratuito di collegamento con Piazza Agnelli previsto nelle giornate di sabato 22 (dalle ore 8.00 elle 1 1.00 e dalle 15.00 alle 19.00) e domenica 23 (dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 16.00).

Seggiovia Capret a Borgata

Chi arriva dalla Val Chisone e lascia la vettura nei Posteggi a Borgata Sestriere potrà usufruire, esclusivamente nelle giornate di sabato 22 e domenica 23, della Seggiovia Capret che aprirà dalle ore 7.30 alle 10.00 e presterà servizio esclusivamente ai pedoni (senza sci) nella fascia oraria sopra indicata.

Si potrà accedere direttamente alla seggiovia (gratuitamente e senza biglietto) raggiungendo così il Colle del Sestriere per assistere alla Coppa del Mondo di Sci. L’impianto è abilitato solo al trasporto in salita da Borgata. Per il rientro a Borgata sarà allestito un sentiero pedonale indicato accanto alle piste da sci.

Attenzione, si raccomanda di rientrare a piedi lungo il sentiero durante le ore diurne in quanto il sentiero tracciato sulla neve non è illuminato.