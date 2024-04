Un fine settimana a tutta natura con “I giardini segreti di Cherasco”

Luoghi della vita contemplativa monastica, fonte di nutrimento o raffinati apparati decorativi di sfarzosi palazzi nobiliari. Con “I giardini segreti di Cherasco” la secolare arte della cura del verde si rivela ai visitatori, nel fine settimana fra sabato 20 e domenica 21 aprile, con visite fruibili attraverso audioguida e accompagnamento musicale.

Nove angoli di quiete incastonati fra le architetture del centro storico, accessibili sabato fra le 14.30 e le 18 e domenica fra le 10 e le 12.30 e dalle 14.30 alle 18. “I giardini segreti di Cherasco” sono un percorso che, partendo dall’antico orto dei Padri Somaschi – nei pressi del Santuario della Madonna del Popolo – tocca il vicino chiostro dell’ex convento.

Poi percorre un lungo tratto di via Vittorio Emanuele II, conducendo ai sontuosi parchi degli eleganti palazzi Brizio della Veglia, Galli della Mantica e De Benedetti. Prima di approdare al Giardino dei semplici, nei pressi del complesso abbaziale di San Pietro, e alla vicina corte del palazzo Incisa di Camerana. Le nobili dimore Icheri di Malabaila, in via Amedeo di Savoia, e Gallaman, in viale Salmatoris, completano l’itinerario fra i segreti del verde.

Fiori, piante e prodotti artigianali saranno protagonisti indiscussi anche della due giorni di mostra-mercato in programma – fra le vie Vittorio Emanuele II, Garibaldi e Cavour – dalle 14 alle 18 di sabato 20 e dalle 10 alle 18 di domenica 21. Denso di appuntamenti anche il palinsesto delle proposte collaterali: si parte, alle 15.30 di sabato sulla piazza del Municipio, con l’intrattenimento letterario per grandi e piccini di “A spasso fra i libri” e si prosegue, alle 16.30, con la presentazione dell’annata 2020 del cru Mantoetto. Le bottiglie del pregiato Barolo, vinificato dalla famiglia Fracassi-Ratti-Mentone sulla collina di San Michele, dedicate al presidente del Coni Giovanni Malagò saranno distribuite ai nati cheraschesi dell’anno.

Domenica 21 aprile si rinnova l’appuntamento con la “Camminata al Giardino del cuore”, marcia non competitiva fra le vie del centro, organizzata dall’associazione Cuore in mente: la partenza è fissata alle 9 dalla piazza antistante il Municipio. Nel prosieguo della giornata ci sarà spazio per tanta buona musica, portata dalle band in concerto nel centro, esibizioni di danza acrobatica ed evoluzioni aeree, senza dimenticare le attrazioni che coinvolgono gli animali. In piazza degli Alpini si terrà la Sfilata delle carrozze, a cura della onlus “I cavalieri del Bandito”, sui bastioni i pony dell’associazione “La ginestra” dispenseranno momenti di felicità e passeggiate ai più piccoli; nei pressi del monumento alle vittime dello stadio Heysel si terrà, infine, lo spettacolo di falconeria.

Note e melodie saranno di casa nel giardino della Madonnina, quartier generale delle celebrazioni pe i 60 anni di storia della banda comunale “Monsignor Calorio”: ospiti del raduno la “Filarmonica narzolese”, il complesso “Città di Bene Vagienna” e la “Nuova filarmonica omegnese”.

Gli amanti delle due ruote potranno riservare tour in e-bike, mentre l’offerta dei poli museali sarà accessibile per l’intera manifestazione. Si potranno visitare le collezioni del Museo della magia e, a palazzo Salmatoris, la mostra “Roberto Demarchi. Della natura”, l’allestimento “Disegni del calendario naturalistico 2024” e la raccolta dei “Poster per la pace”. Ad arricchire la proposta, sotto i portici del centro, la mostra di fotografia “Il tempo che è in noi”, curata da Flavio Russo.

