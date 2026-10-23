Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in Friuli per la sfida con Talmassons

Di trasferta in trasferta, dalla vicina Cuneo la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 è attesa questo weekend da una delle gare fuori casa più lunghe del campionato. La quinta giornata della LVF A1 Fineco la porta in Friuli, a Latisana, contro la Cda Volley Talmassons Fvg. Si gioca domani, sabato 24 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 20,45.

Le due squadre arrivano alla sfida distanziate in classifica di 2 punti: Chieri occupa il quarto posto a quota 8 insieme a Bergamo e Scandicci, mentre Talmassons è settima con Novara a 6. Si tratta dunque di uno scontro diretto per le posizioni a ridosso del podio. I 3 punti in palio permetterebbero alle chieresi di ottenere il terzo risultato positivo in altrettante trasferte, mentre le friulane puntano a tornare al successo nel palazzetto amico.

Talmassons-Chieri ritorna a una stagione di distanza dagli unici due precedenti fra i due club, entrambi vinti da Chieri. L’unica ex è Katja Eckl.

A fare il punto alla vigilia della gara è la palleggiatrice Sarah Van Aalen:

«Abbiamo iniziato bene la stagione. La prendiamo partita per partita e non guardiamo troppo in avanti. In generale stiamo lavorando bene, certo possiamo migliorare qualche dettaglio come squadra, ma nel complesso sono contenta del modo in cui stiamo giocando. Ora ci aspetta una buona squadra come Talmassons. Hanno un gioco veloce e attaccanti forti, inoltre sono molto efficaci al servizio. Credo che per noi un aspetto chiave sarà essere altrettanto aggressivi in battuta».

Ufficio stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76