Avvio equilibrato tra Tecnoengineering Moncalieri e Dimensione Bagno Carugate. Si segna da una parte e dall’altra con facilità. Cordola, Jakpa e Cicic per le gialloblù, Rizzi, Rulli e soprattutto Caccialanza per le ospiti.

Sono sue infatti le due triple in fila che firmano il primo vantaggio di Carugate sul 9-10 con 6’ da giocare nel primo quarto. Poi ancora Cordola e Jakpa trovano il fondo della retina, ma anche dall’altra parte ancora una tripla di Caccialanza e qualche lampo di Albanelli danno il +2 per le lombarde dopo i primi 10’. Il secondo quarto porta nomi nuovi a Moncalieri: a bersaglio Salvini, Mitreva e Giordano. Carugate però è molto attenta e con 5 punti in fila di Cassani si porta sul +4 a 2’ dall’intervallo. Alla sirena centrale il tabellone dice 31-33.

Alla ripresa una tripla di Rulli porta subito le ospiti sul +5, ci pensa poco dopo Jakpa dalla lunetta ad accorciare. Una tripla di Cicic e l’appoggio di Salvini riportano in parità assoluta la partita (38-38) a 6’ dalla fine del quarto. Poi è botta e risposta tra l’ispiratissima Rulli e una altrettanto presente Mitreva che dalla lunga distanza sigla il +1 Tecnoengineering. Poi arrivano punti pesanti da Salvini e Giordano, ma Carugate ancora una volta risponde dalla lunga distanza, questa volta con Caccialanza.

Si entra nell’ultimo periodo con Moncalieri in vantaggio 48-46 ed è subito Caccialanza che da tre punti riporta sopra Carugate. Poi è la volta dei tandem Cordola-Mitreva e Cassani-Nespoli. Al PalaEinaudi è tutto pari con 6’ da giocare. Nespoli trova il vantaggio appoggiandosi al vetro, Cordola fa 1/2 dalla lunetta e Cicic ne mette due in penetrazione. Dalla lunetta Salvini è glaciale e firma il +3 con 3’ scarsi da giocare sul cronometro e poco dopo ne aggiunge altri due dal pitturato per il +5. Le Lunette di coach Terzolo sono bravissime ad amministrare il finale portando a casa con merito la quarta vittoria stagionale. Ancora due le partita in programma: a Mantova la settima prossima contro San Giorgio e il 21 aprile in casa vs Broni.

Tecnoengineering Moncalieri – Dimensione Bagno Carugate 65-58 (20-22; 11-11; 17-13)

Tecnoengineering Moncalieri: Cordola* 10, Pasero* 1, Mitreva* 10, Jakpa* 10, Cicic* 15, Carnevale Schianca, Giordano 4, Landi 2, Iagulli, Salvini 13, Ramasso, Nicora. All.re: Terzolo. Ass: Lanzano, Sciannimanico.

Dimensione Bagno Carugate: Rulli* 8, Caccialanza* 16, Fabbricini* 2, Nespoli* 10, Rizzi* 5, Usuelli n.e., Cassani 9, Albanelli 8, Andreone n.e., Mattavelli n.e., Marino n.e. All.re: Silvestri. Ass: Brambilla, Alieri.