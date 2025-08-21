Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione sportiva e, per BEA Chieri, è il momento di ufficializzare lo Staff Tecnico che seguirà la Prima Squadra chierese. Una squadra giovane, con un gruppo di lavoro unico tra senior e under impegnati nel campionato Under 19 Gold, intensificando ancora di più il legame tra il Settore Giovanile arancio-nero e la Serie C.

Due nuovi assistenti allenatori esordiranno al fianco del confermatissimo coach Franz Conti. Alex D’Arrigo, dopo quattro anni da giocatore di cui uno capitano della Prima Squadra e il primo in panchina in maglia BEA la scorsa stagione, metterà la sua esperienza in campo al servizio della squadra. Insieme a lui, i Leopardi potranno contare sul giovane Marco Manzini, che si è affacciato lo scorso anno al mondo BEA dopo diversi anni alla Sisport, con entusiasmo e voglia di crescere.

Sia D’Arrigo sia Manzini saranno impegnati anche nel Settore Giovanile e Minibasket, per continuare a sviluppare un legame sempre più forte tra Prima Squadra e i giovani che la vedono oggi come obiettivo.

Federico Turetta è confermato Preparatore Fisico della Prima Squadra. Da anni in maglia Arancione, ha svolto tutto il suo percorso di crescita nello staff arancio-nero e metterà ancora le sue competenze a disposizione dei Leopardi.

Continua la sua esperienza con BEA Chieri anche il fisioterapista Francesco Oddenino, ingranaggio fondamentale nel percorso di sviluppo fisico degli alteti.

Volto storico per la pallacanestro chierese, Aldo Montaleone continuerà a seguire la Prima Squadra come team manager e accompagnatore. Una “leggenda sportiva” del nostro territorio, che ancora una volta sceglie di dare il suo contributo al nostro Progetto.

“Quest’anno avremo un gruppo di ragazzi corposo, il lavoro di tutto lo Staff sarà fondamentale per lo sviluppo del gruppo e dei giocatori – commenta Coach Franz Conti – Sapremo coordinarci al meglio per offrire le migliori opportunità a tutti i nostri atleti. Il contributo di chi gestisce la parte fisica e riabilitativa è sempre più importante, e sono felice di poter continuare a collaborare con Federico e Francesco, due ottimi professionisti. Sono altrettanto contento di ritrovare Alex dopo le stagioni da giocatore, questa volta insieme in panchina, e dell’entusiasmo e dell’energia di Marco. Poter contare su un assistente in più rispetto al passato sarà un elemento importante per alzare ancora di più la qualità del lavoro in palestra. Siamo tutti molto motivati e, tutti insieme, avremo modo di aiutare tutto il gruppo nella sua evoluzione“.