Si sono conclusi gli interventi di pulizia della vegetazione lungo la Pista da sci Numero 12 di Sauze d’Oulx, realizzati dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa nel tratto compreso tra la località Broussailles Bassa e la valle di Jouvenceaux.

I lavori di trinciatura hanno interessato la vegetazione presente lungo il tracciato, con l’obiettivo di favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche, contribuire alla stabilità del fondo e prevenire possibili fenomeni erosivi. Un’attività che migliora le condizioni di manutenzione dell’area e contribuisce a preservare nel tempo la funzionalità e la fruibilità di un tratto significativo del comprensorio sciistico di Sauze d’Oulx.

Sulla Pista Numero 12 il Consorzio Forestale Alta Valle Susa ha tenuto a battesimo l’ultimo acquisto: la trincia cingolata e radiocomandata Energreen Fifty che permette di lavorare in sicurezza, con minimi rischi per l’operatore su pendenze anche alquanto pronunciate.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di gestione e cura del territorio montano, dove la manutenzione della vegetazione rappresenta un aspetto importante non soltanto per la conservazione del paesaggio, ma anche per la salvaguardia del suolo e la corretta gestione delle infrastrutture legate alla pratica degli sport invernali.

Il Sindaco di Sauze d’Oulx, Mauro Meneguzzi, esprime soddisfazione per il lavoro portato a termine: “Sono assolutamente soddisfatto dell’intervento realizzato sulla Pista Numero 12. Si tratta di un lavoro prezioso per questo tratto del nostro comprensorio, perché contribuisce a migliorare la gestione delle acque, a contrastare i fenomeni erosivi e a mantenere in buone condizioni un’area importante per la nostra località. Desidero ringraziare il Consorzio Forestale Alta Valle Susa per l’ottimo lavoro eseguito e per la professionalità dimostrata”.

Il Sindaco Meneguzzi aggiunge: “La cura del territorio montano richiede attenzione costante e interventi mirati. Come Amministrazione comunale continuiamo a seguire con impegno questi aspetti, consapevoli che la manutenzione e la tutela del patrimonio naturale siano fondamentali per la sicurezza, la funzionalità e la valorizzazione del nostro territorio”.

La conclusione dei lavori sulla Pista Numero 12 conferma dunque l’importanza della collaborazione tra il Comune e il Consorzio Forestale Alta Valle Susa nella gestione del territorio e nella manutenzione delle aree che compongono il comprensorio sciistico.