Natale a Sauze d’Oulx tra Babbi Natale, gospel e fiaccolate

Il Natale a Sauze d’Oulx entra nel vivo e propone un ricco calendario di eventi.

Si parte sabato 21 dicembre con la 5°edizione di “Sauze…che Babbo” che quest’anno vedrà protagoniste anche le Befane.

Babbo Natale e la Befana uniti per un sabato di festa e di solidarietà, il cui ricavato andrà in beneficenza e sarà devoluto alla fondazione “Il coraggio dei bambini” tramite “Con gli occhi di Riccardo”.

L’appuntamento è dalle ore 16.30 in piazza Assietta. Natale con i tuoi e poi giovedì 26 dicembre si parla di “Clean Alp” – Di montagne, meraviglie e “mutande”.

Alle ore 17.30 presso la sala conferenze dell’Ufficio del Turismo di viale Genevris conferenza “CleanAlp”, tra cura della natura e ritrovamenti stupefacenti sui sentieri di alta quota. Le Alpi ci possono far vivere meglio, più sani e più ricchi: prendiamocene cura.

Il grande Gospel torna a Sauze d’Oulx sabato 28 dicembre con il “Sunshine Gospel Choir”

Il concerto Gospel sarà anche l’occasione per Sauze d’Oulx di riavere perfettamente in funzione il suo Teatro D’Oc di via della Torre dopo i lavori di ristrutturazione.

Il “Sunshine Gospel Choir”, fondato e diretto da Alex Negro, è da 20 anni il più rappresentativo ed uno dei migliori cori gospel del panorama nazionale ed internazionale. L’ingresso alla serata è libero e gratuito sino ad esaurimento posti.

Domenica 29 dicembre la musica verrà ospitata presso la Cappella di Sant’Antonio Abate a Jouvenceaux

Alle ore 21 concerto “The Polive-Police Tribute”: i più grandi successi di Sting e dei Police arrangiati in stile jazz.

Con l’avvicinarsi del fine anno ecco, come da consolidata tradizione, lunedì 30 dicembre la tradizionale fiaccolata dei maestri di sci con lo spettacolo pirotecnico a partire dalle ore 21 al Campetto Clotes.

Prosegue poi sino al 4 gennaio la kermesse “Presepi in vetrina” con i presepi che si possono visionare in giro per il paese e si possono votare sulla pagina facebook dell’Ufficio del Turismo di Sauze d’Oulx.

Natale a Sauze d’Oulx: L’Assessore al Turismo di Sauze d’Oulx Davide Allemand da il benvenuto ai turisti

“Con questo weekend natalizio la superficie sciabile di Sauze d’Oulx verrà incrementata e quindi si amplierà l’offerta per i nostri turisti della neve. Abbiamo pensato ad un programma di eventi che andasse a intercettare l’interesse di un pubblico il più possibile vasto.

Partiamo con la grande festa dei Babbi Natale che ha anche questa encomiabile finalità di raccolta fondi. Torniamo poi a grande richiesta a proporre il concerto Gospel e porteremo anche una novità a Jouvenceaux con i grandi successi di Sting ed i Police in chiave jazz.

Con il concerto del “Sunshine Gospel Choir” tornerà in piena attività anche il nostro Teatro d’Ou che è rimasto chiuso per tutta la stagione per importanti lavori di efficientamento: per noi questa struttura è fondamentale e quindi siamo contenti di poter di fatto inaugurare i lavori con il tanto atteso concerto gospel.

Come tutti gli anni non mancherà la fiaccolata dei maestri di sci nell’ormai consolidato giorno del 30 dicembre che torna al campetto Clotes, mentre ad inizio gennaio la fiaccolata arriverà nel centro di Jouvenceaux.

Siamo quindi pronti ad accogliere i nostri turisti con grande calore e confidiamo anche in una bella nevicata per rendere ancora più suggestivo il nostro paese che è già tutto colorato per le feste”.