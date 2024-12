“La Magia del Natale”, torna il Presepe Vivente di Nichelino

Dopo il successo della prima edizione nel 2023, torna anche nel 2024 il Presepe Vivente di Nichelino all’interno del ricco programma de “La Magia del Natale”. 100 figuranti, 21 postazioni, street food dell’epoca, laboratori per i più piccoli, 2 tour guidati, centurioni a cavallo e molto altro…

Dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 torna La Magia del Natale a cura degli Assessorati agli Eventi,Tradizioni Locali e Terza Età, al Commercio e alla Cultura, in collaborazione con Confesercenti Nichelino, Associazione Amici dell’Arpino e Associazione Patela Vache.

Le principali piazze e vie cittadine ospiteranno le luminarie e i decori natalizi, le decorazioni granny (in piazza Di Vittorio) e l’albero granny (in piazza Camandona).

L’intero programma è disponibile sul sito del Comune

Sabato 14 dicembre, dalle 15.00 alle 20.00, il Borgo Antico di Nichelino sarà avvolto dalla magica atmosfera natalizia del Presepe Vivente alla seconda edizione.

“Il Natale è un momento magico, di festa per la città, per questo ci impegniamo ogni anno per organizzare un calendario di eventi per tutti, grandi e piccini – commentano il Sindaco Giampiero Tolardo e l’Assessora agli Eventi e tradizioni locali Giorgia Ruggiero -. Tornerà anche il Presepe Vivente che l’anno scorso ha riscosso grande successo. Un progetto di rete tra parrocchie, associazioni del territorio e amministrazione che ci emoziona e ci riempie di felicità perché trasformerà il nostro Borgo Antico nel cuore pulsante del Natale e, come già lo scorso anno, regalerà magia e gioia. Ci saranno ancora più postazioni e figuranti con molte novità perché crediamo fortemente in questo progetto che vorremmo veder crescere sempre di più. Realizzarlo è un lavoro enorme che coinvolge associazioni e amministrazione, moltissime volontarie e volontari che ci mettono cuore e passione, per questo rappresenta l’anima del nostro territorio. Inoltre, permette di valorizzare il nostro Borgo Antico”.

I visitatori saranno trasportati indietro nel tempo grazie all’alternarsi di 100 figuranti che animeranno le 21 postazioni (7 in più rispetto al 2023), “quadri viventi” della Betlemme di oltre 2000 anni fa. Si ammireranno, tra le altre, la fucina del fabbro, la bottega del cestaio e del falegname; si incontreranno gli animali e ci si potrà rifocillare presso la locanda ma, soprattutto, si potrà ammirare la grotta della Natività nella quale si alterneranno 6 famiglie “vere”. Non mancheranno l’accampamento degli antichi romani, la sala di Re Erode, laboratori per grandi e piccini, intrattenimento musicale e coreografico con danza orientale.

Alle 16.30 e alle 18.00 sono previsti due tour guidati con partenza il primo dall’ingresso di viale Segre e il secondo dall’ingresso di via del Pascolo.

Una rappresentazione immersiva e coinvolgente che saprà conquistare tutte e tutti.

Entusiasmo espresso anche dal Comitato Presepe Vivente: “insieme a molte Associazioni del territorio, uniti per la realizzazione della Manifestazione Natalizia riguardante la seconda edizione del PRESEPE VIVENTE, vogliono esprimere, la gioia e l’entusiasmo che ci ha spinti ed invogliati a lavorare tutto questo tempo per donare alla nostra città, un Natale diverso arricchendolo con un evento che sicuramente abbellirà Nichelino e ne valorizzerà una parte ancora poco conosciuta come il Borgo Antico. Quest’anno avremo diverse novità: lo street food dell’epoca, la postazione dedicata alla scuola ebraica che mostrerà com’era una scuola dell’epoca, il palazzo di Re Erode, intrattenimenti di danza orientale, la filodiffusione lungo le vie del Borgo Antico che permetterà di entrare maggiormente nell’atmosfera del Presepe. Insomma, sarà una rappresentazione a tutto tondo, pensata in particolare per accogliere e trasportare le famiglie nella Betlemme dell’anno zero”.

Il Presepe Vivente è reso possibile dagli sponsor: ICOS, Colorificio Torchio, C.M.C. Creative Steel, ETR Edilizia, PorTende, Piccole e Grandi Tendenze. Dalle realtà che hanno donato materiale, viveri e tempo per realizzare il tutto: La Parati Italia, Il sarto del Carnevale, Reges Rievocazioni Storiche, La Terra dei Cavalli, Alimentari Peretti, Panificio Boccardo, Cubotondo e tanti piccoli commercianti del territorio.

Si ringraziano la famiglia Ceresa e le associazioni che hanno reso possibile il progetto: Noi Fiducia, Salotto educativo, Associazione culturale gruppo storico Conte Occelli, Cambiamentis, Amici dell’Arpino ODV, La leggerezza dei piccoli passi, Patelavache, Laudato Sì, Panacea, Gruppo Fidas, Gruppo Scout FSE Nichelino, Stupinigi è…, Il Sorriso, ASD Dance Together, Circolo Culturale Primo Maggio ASD.

Un ringraziamento anche alla CRI di Nichelino, alla Protezione Civile di Nichelino e all’associazione Carabinieri in congedo che garantiranno la buona riuscita della manifestazione.