BEA Chieri, Serie C Femminile: Leoparde terze al Torneo Quadrangolare di Ceva

Domenica 4 ottobre, la Prima Squadra Femminile è stata protagonista del Torneo Quadrangolare di Ceva Towers Girl Ceva, Rivoli Basket e Cestistica Savonese.

Nella prima semifinale, le Leoparde hanno affrontato le padrone di casa. Una partita intensa, giocata con buona energia e grinta, ma caratterizzata da una continuità difensiva ancora da migliorare. Alcuni errori nella metà campo difensiva hanno infatti permesso alle avversarie di prendere il controllo della gara e conquistare l’accesso alla finale (54-67).

Nella finale per il 3°-4° posto, con la Cestistica Savonese. Le ragazze di Coach Colò hanno progressivamente alzato ritmo e intensità, dopo una prima parte di partita ancora un po’ contratte. La maggiore attenzione difensiva ha fatto da motore anche per l’attacco, permettendo alle Arancioni di migliorare le percentuali al tiro e di prendere il controllo della partita nella seconda parte, gestendo fino alla sirena (83-60).

Commenta Coach Colò:

“È stato sicuramente torneo importante nel percorso di avvicinamento all’inizio del campionato di Serie C Femminile, che ci vedrà a Ceva per la prima trasferta stagionale. Queste occasioni servono a mettere benzina nelle gambe, aumentare la condizione e costruire sempre maggiore feeling all’interno del gruppo. Siamo una squadra nuova, ancora in fase di costruzione, ma che sta affrontando questa preseason con serietà, impegno e grande disponibilità al lavoro. Giorno dopo giorno le ragazze stanno lavorando per diventare una squadra vera, costruendo fiducia, conoscenza reciproca e coesione”.

BEA Chieri – Towers Girl Ceva 54-67

Parziali: 14-17; 30-37; 38-51

BEA Chieri: Garavelli 2, Lagrotteria 5,Bagnulo 5,Burzio, Bardascino 3, Lamberti 4, Limone 4, Uggé 11, Fassir 1, Fornasero 10, Ghibaudo 9, Aquini. All. Coló, Ass.te D’Angelo.

BEA Chieri – Cestistica Savonese 83-60

Parziali: 10-8; 35-22; 66-31

BEA Chieri: Garavelli 27, Jaques 13, Lagrotteria 5, Bagnulo 2, Burzio, Lamberti 6, Uggè, Fassir 3, Volpe 2, Fornasero 10, Aquini 9, Pintori 6. All. Colò, Ass. D’Angelo.