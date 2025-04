Serie A1 maschile: IVECO Cus Torino travolge il Petrarca e chiude in bellezza!

L’IVECO Cus Torino chiude nel migliore dei modi la stagione 2024/2025, conquistando una netta vittoria davanti al pubblico dell’Albonico contro il Rugby Petrarca. Un 40-15 meritato per i ragazzi allenati da Lucas D’Angelo che hanno messo in campo tutto il carattere e la determinazione che potevano.

I XV biancoblu partono subito molto forte e nel giro di poco piazzano un parziale di 19-0 grazie ad una doppietta di Torres e ad una meta di Bau, con due trasformazioni di Zanatta. Un inizio travolgente, frutto di una difesa aggressiva e solida che la formazione padovana riesce a scalfire solo nel finale del primo tempo con la loro prima meta. La prima frazione si chiude 19-5.

Nella ripresa, il Rugby Petrarca non molla e prova a riaprire la partita portandosi avanti sul 19-15 grazie ad una meta e ad un calcio piazzato, ma i cussini non si lasciano intimorire e tornano a difendere con grande energia.

Verso la metà del tempo i veneti iniziano ad accusare la stanchezza ed i nostri ne approfittano sfruttando con lucidità gli spazi concessi dalla difesa avversaria. In un quarto d’ora il Cus Torino realizza le tre mete decisive, firmate in ordine da: Ambrosi, Momicchioli e La Terza, tutte e tre trasformate da Torres. Così i biancoblu sul 40-15 suggellano una vittoria entusiasmante nel loro ultimo appuntamento stagionale.

Come già sottolineato dal direttore tecnico Lucas D’Angelo alla vigilia del match, l’obiettivo era giocare un rugby offensivo divertendosi e gli universitari in questa giornata non potevano fare di meglio.

Un applauso a tutti i ragazzi che hanno disputato una stagione lunga, affrontando con grinta e spirito di squadra tutte le difficoltà, ci hanno fatto emozionare e hanno onorato fino all’ultimo minuto la maglia biancoblu.