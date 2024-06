Il Presidente della Federazione Italiana Baseball Softball Andrea Marcon ha dato il via alla XXI edizione del Torneo delle Regioni, Piemonte 2024 nella giornata di ‘prologo’ della manifestazione che ha visto convergere al Comunale di Torino i 692 atleti e i loro tecnici che si contenderanno la vittoria finale al Play Ball.

I colori delle divise indossate dai partecipanti al Torneo delle Regioni si sono mescolati, riempiendo all’inverosimile gli spazi adiacenti i campi dello stadio del baseball di via Passo Buole.

Tanti gli ospiti musicali che si sono susseguiti sul palco come l’orchestra Batti e Ribatti diretta da Gianluca Fuiano, che ha riproposto tantissime hit di successo al ritmo di 20 batteristi, quindi le esibizioni di Onesolo DJ, fossanese che stata spopolando in tutta Europa e Lullaby, che con i loro set musicali hanno fatto ballare i giovanissimi atleti.

Presenti gli amministratori locali del Comuni coinvolti nella manifestazione: Avigliana, Castellamonte, Fossano, La Loggia, Pinerolo, Settimo Torinese e Torino, il presidente del Coni Piemonte Stefano Mossino e Flavio Frizziero, direttore operativo Amiat, gruppo Iren.

Nel frattempo si sono svolti anche due clinic dedicati ai tecnici da parte di due partner della FIBS: il primo per presentare Blast Motion, che ha visto Christian Silva e Maristella Perizzolo head coach della Nazionale italiana U15 di softball, spiegare l’efficacia del software che realizza la registrazione e l’analisi dei dati dello swing degli atleti, programmata in particolare per i giocatori fra i 16 e i 19 anni, il secondo, tenuto da Joe Santilli e Luke Price di Steel Sports, che hanno spiegato l’importanza dell’impatto del coaching system Kids First di Tommy Lasorda nell’insegnamento ai ragazzi.