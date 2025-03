Dal Sudafrica a Singapore. Il DP World Tour riparte con il Porsche Singapore Classic (20-23 marzo) al Laguna National Golf Resort Club, dove saranno in gara quattro azzurri: Edoardo Molinari, Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Andrea Pavan.

In un field di qualità spiccano i nomi dello scozzese Robert MacIntyre e di cinque vincitori stagionali, il suo connazionale Calum Hill, l’inglese John Parry, lo spagnolo Alejandro Del Rey, l’australiano Ryggs Johnston e il cinese Haotong Li. Torna sul circuito continentale MacIntyre, uno dei protagonisti del Team Europe nella vittoriosa Ryder Cup 2023 a Roma, a segno in un Open d’Italia (2022) e che lo scorso anno ha offerto ottime prestazioni con un successo sul PGA Tour e uno in Europa.

A Singapore assente lo svedese Jesper Svensson, campione in carica e impegnato nel Valspar Championship in USA, proverà a prendersi la rivincita il thailandese Kiradech Aphibarnrat, superato nel 2024 al playoff, e cercherà di concedere il bis, nella terza edizione del torneo, il sudafricano Ockie Strydom, past winner nel 2023.

Porsche Singapore Classic

Tanti altri i possibili protagonisti tra i quali ricordiamo il nordirlandese Tom McKibbin e l’inglese Paul Casey, attualmente sulla LIV Golf, lo statunitense Jimmy Walker, suo un Major (PGA Championship, 2016), il giapponese Keita Nakajima, l’inglese Daniel Gavins e gli iberici Pablo Larrazabal e Jorge Campillo.

Tra gli azzurri sono alla nona presenza stagionale Andrea Pavan e Francesco Laporta. Il primo è stato piuttosto regolare con cinque piazzamenti tra i top 25 compreso un 7° posto nel South African Open, l’ultima gara a cui ha preso parte a inizio di marzo. Il pugliese, miglior italiano nella Race To Dubai (ordine di merito, 36°), ha dalla sua la 6ª posizione nel Nedbank Golf Challenge, la 13ª nel Bahrain Championship e la 19ª nel precedente Joburg Open.

Migliozzi rientra dopo un periodo di riposo di un mese seguito a quattro tagli consecutivi subiti, ma aveva iniziato bene con l’ottava piazza nell’Hero Dubai Desert Classic, mentre Edoardo Molinari debutta nel 2025 dopo un infortunio alla mano e prove convincenti in due manifestazioni dell’ECCO Tour. Il montepremi è di 2.500.000 dollari con prima moneta di 425.000 dollari.

Con il Porsche Singapore Classic inizia il terzo dei cinque Global Swing, denominato Asian Swing

E’ composto da quattro eventi che partono dal Laguna National e proseguiranno con l’Indian Open e con i due appuntamenti in Cina (Volvo China Open e Hainan Classic).

Il vincitore di una speciale classifica a punti riceverà un premio di 200.000 dollari e potrà partecipare alle nove gare del “Black 9”, preludio agli ultimi due ricchi tornei stagionali, l’Abu Dhabi Championship (6-9 novembre) e il DP World Tour Championship (13-16 novembre).

Inoltre i primi tre in graduatoria entreranno nei field di un Major, il PGA Championship (15-18 maggio), e il primo non altrimenti esente potrà partecipare al Genesis Scottish Open (10-13 luglio), che fa parte delle Rolex Series.

Assente nell’occasione lo svedese Sebastian Soderberg, il quale si è imposto nell’Asian Swing 2024, mentre i due precedenti Global Swing sono stati appannaggio degli inglesi John Parry (Opening Swing) e Laurie Canter (International Swing).

Il torneo su Sky e in streaming su NOW

Il Porsche Singapore Classic sarà trasmesso da Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW ai seguenti orari: giovedì 20 marzo e venerdì 21, dalle ore 6 alle ore 11; sabato 22, dalle ore 3,30 alle ore 8; domenica 23, dalle ore 3 alle ore 8.

PGA Tour: Matteo Manassero al Valspar Championship

Matteo Manassero riprende, dopo una settimana di pausa, il suo cammino sul PGA Tour partecipando al Valspar Championship (20-23 marzo) sul percorso dell’Innisbrook Resort (Copperhead Course), a Palm Harbor in Florida.

Nel field 18 tra i primi 50 giocatori del World Ranking, ma l’attenzione della vigilia è concentrata su Xander Schauffele (n. 3), anche se recentemente è stato condizionato da un infortunio a una costola, Tommy Fleetwood (n. 9) e Justin Thomas (n. 10) d’obbligo tra i favoriti, mentre sembra avere poche possibilità di concedere il bis il campione in carica Peter Malnati, 37enne di New Castle (Indiana), due titoli, il primo nel Sanderson Farm Classic (2015), due sul Web.com Tour (ora Korn Ferry Tour) e uno sul eGolf Professional Tour.

Infatti nelle prime otto gare del 2025 ha superato il taglio in sole tre occasioni con miglior piazzamento un 49° posto e, inoltre, ha finito la scorsa stagione, dove è tornato al successo dopo nove anni, uscendo a metà gara nelle ultime cinque partecipazioni.

Sono nel novero dei possibili protagonisti anche l’austriaco Sepp Straka (n. 11), l’irlandese Shane Lowry (n. 15), il norvegese Viktor Hovland (n. 19) e Billy Horschel (n. 20).

Tra i past winner cerca il tris, per ora mai riuscito nelle 24 edizioni del torneo, Sam Burns, uno dei quattro autori di una doppietta e il secondo a realizzarla consecutivamente (2021, 2022) dopo l’inglese Paul Casey (2018, 2019), ora membro della LIV Golf. Hanno possibilità di ripetersi Taylor Moore (2023) e Jordan Spieth (2015) e proveranno a migliorare la loro prestazione i runner up delle tre precedenti edizioni, Davis Riley, Adam Schenk e Cameron Young.

Da seguire anche Kevin Kisner e Lanto Griffin, i canadesi Corey Conners e Mackenzie Hughes, il colombiano Nico Echavarria, i danesi Nicolai e Rasmus Hojgaard e Rasmus Neergaard-Petersen, secondo nel Puerto Rico Open, e australiano Karl Vilips, che a Rio Grande ha vinto.

Manassero, alla sesta gara stagionale sul PGA Tour dopo aver preso la ‘carta’, è reduce dal 45° posto a Portorico. Ha mancato un unico taglio, ottenendo piazzamenti in media classifica con miglior risultato la 25ª posizione nel Farmers Insurance Open. Deve risalire la graduatoria in FedEx Cup (148°), ma ha l’handicap di non poter disputare i ricchi eventi “elevati”. Il montepremi è di 8.700.000 dollari dei quali 1.566.000 riservati al vincitore.

La storia del torneo

La gara è nata nel 2000 con il nome di Tampa Bay Classic, divenendo poi Chrysler Championship, PODS Championship, Transitions Championship, Tampa Bay Championship e assumendo dal 2014 la denominazione attuale.

Oltre ai citati, saranno al via altri tre past winner: il canadese Adam Hadwin (2017), Gary Woodland (2011) e l’inglese Luke Donald (2012), confermato capitano del Team Europe per la Ryder Cup 2025. Quattro, come detto, i plurivincitori: insieme a Burns e a Casey hanno realizzato l’impresa il coreano K.J. Choi (2002, 2006) e il sudafricano Retief Goosen (2003, 2009).

Il torneo su Discovery Plus e su Eurosport 2 – Il Valspar Championship sarà teletrasmesso da Discovery Plus e da Eurosport 2 con collegamenti ai seguenti orari su entrambe le piattaforme: giovedì 20 marzo e venerdì 21, dalle ore 19 alle ore 23; sabato 22 e domenica 23, dalle ore 18 alle ore 23.