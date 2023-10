Nella suggestiva cornice dello Stadio Olimpico Grande Torino, l’Inter ha sconfitto il Torino per 0-3 grazie alle prodezze di Thuram, Lautaro Martinez e Calhanoglu su rigore.

Il primo tempo e l’arte del “quasi”

Il fischio d’inizio ha dato il via a un primo tempo avvincente. Il Torino ha dimostrato una determinazione sorprendente nel cercare di sfidare l’Inter, e il risultato è stato un incontro equilibrato. Al dodicesimo minuto, Lautaro Martinez ha sfiorato l’apertura delle marcature, intercettando un passaggio rischioso ma allungando troppo il pallone e mancando l’occasione d’oro.

Il Torino non si è fatto intimidire e ha risposto con Ricci, che ha cercato il gol da fuori area. Il suo tiro è stato secco ma centrale, e l’attento Sommer ha fatto il suo dovere, mantenendo inviolata la propria rete. Poco dopo, Seck è entrato in area con decisione, calciando con il piede sinistro, ma Sommer ha mostrato una grande reattività, deviando il pallone in angolo. Il primo tempo è terminato senza gol, ma con una dimostrazione di riflessi straordinari da parte del portiere nerazzurro, che ha negato il vantaggio ai padroni di casa.

La resurrezione nerazzurra

Il secondo tempo è iniziato senza sostituzioni, ma con una nuova determinazione nell’aria da parte dell’Inter. Poco dopo l’inizio della ripresa, un incidente sfortunato ha visto Calhanoglu e Schuurs scontrarsi, e quest’ultimo ha dovuto lasciare il campo in barella. Al suo posto è subentrato Sazonov. Nel frattempo, Barella è stato ammonito per proteste.

Il momento decisivo è giunto dopo quasi un’ora di gioco. Daryl Janmaat, appena entrato in campo, con una bella giocata si è liberato di Rodriguez offrendo l’assist a Thuram che con un tiro nell’angolo basso, ha superato Milinkovic-Savic, portando l’Inter in vantaggio.

Gli uomini di Simone Inzaghi non si sono accontentati del vantaggio, dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Calhanoglu, Acerbi ha sfiorato il pallone con una torre perfetta, mettendo Lautaro Martinez in posizione per un colpo di testa letale che ha raddoppiato il vantaggio nerazzurro.

Il colpo finale è arrivato in pieno recupero, quando Mkhitaryan è stato sgambettato in area da Ilic. L’arbitro non ha esitato a assegnare un calcio di rigore, trasformato con freddezza da Calhanoglu.

Classifica e Sfide Future

Con questa vittoria convincente, l’Inter ha raggiunto i 22 punti, raggiungendo momentaneamente la vetta della classifica. Dall’altra parte, il Torino resta a quota 9 punti, in una situazione critica che richiederà uno sforzo straordinario per risollevarsi in campionato.