Dopo avere annunciato a gennaio il rinnovo della partnership con Ducati Corse in MotoGP, Var Group, partner per le imprese nel loro percorso di evoluzione digitale, in Italia e nel mondo, ha deciso di sostenere anche la nuova avventura di Ducati nelle competizioni di motocross.

Var Group diventa così sponsor ufficiale del Ducati Corse R&D – Factory MX Team che prenderà parte al Campionato Italiano Motocross Pro – Prestige MX1 con la nuova Ducati Desmo450 MX e il pilota Alessandro Lupino che correrà la prima gara a Mantova il prossimo 17 marzo. Oltre a Lupino, 8 volte campione italiano, anche il 9 volte campione del mondo di motocross Antonio Cairoli porterà in pista la moto per un intenso lavoro di sviluppo. Il logo Var Group sarà presente sulle tabelle porta numero e sulle maglie di entrambi i piloti, oltre che sull’abbigliamento dei membri della squadra.

Data Science, Cloud, High Performance Computing ed Esperienze Digitali sono le aree sulle quali si muoverà la collaborazione tra le due realtà. I nuovi progetti rappresentano la naturale evoluzione del supporto che Var Group offre nel garantire una costante ed efficiente continuità operativa sulle piste e nelle diverse aree aziendali. Da oltre dieci anni, infatti, Var Group mette a disposizione le proprie competenze, le tecnologie più innovative e gruppi dedicati in presidio per la gestione delle infrastrutture, delle postazioni di lavoro fisse e mobili, per i servizi di Data Center e per tutta l’evoluzione digitale delle concessionarie Ducati.

Paolo Ciabatti, Direttore Generale Ducati Corse Off-Road

“Siamo molto contenti che Var Group, partner storico di Ducati Corse, abbia voluto unirsi a noi anche in questa nuova emozionante avventura nel mondo del fuoristrada. Abbiamo scelto Antonio Cairoli e Alessandro Lupino per scendere in pista con la Ducati Desmo450 MX, convinti di avere a disposizione i due migliori piloti per portare avanti con successo questo importante programma di sviluppo. Avere al nostro fianco Var Group è fonte di grande soddisfazione perché, oltre a sostenerci come sponsor, fornisce alla nostra azienda un fondamentale supporto tecnologico”.

Francesca Moriani, CEO Var Group

“Sono orgogliosa di estendere la nostra partnership con Ducati Corse anche al nuovo programma Off-Road. Ducati e Var Group rappresentano due eccellenze unite da valori comuni: due realtà italiane, con sfide internazionali, accomunate dalla profonda convinzione che la tecnologia e le piattaforme digitali siano potenti abilitatori di crescita e di nuovi progetti. Sono perciò fiera di supportare questa nuova affascinante sfida di Ducati nel mondo del motocross, come sponsor ufficiale del Ducati Corse R&D – Factory MX Team”.