Reale Mutua - Urania Milano: info biglietti

Reale Mutua, altro match in casa: info biglietti per Torino – Urania Milano

Un altro match in casa per la Reale Mutua Torino, determinata a rialzarsi dopo aver mancato per un soffio una clamorosa vittoria in rimonta contro la capolista Trapani Shark. Questo weekend, al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino) arriva la Wegreenit Urania Milano, una squadra tenace e ostica da affrontare, che nel match di andata sul proprio campo riuscì a battere i gialloblù per 70-65. Appuntamento domenica 28 gennaio alle ore 18.00.

Reale Mutua Torino vs Wegreenit Urania Milano

Giornata: 21^ giornata (10^ di ritorno), Regular Season – Girone Verde di Serie A2 Old Wild West

Classifica: Torino (3° posto – 26 punti), Milano (6° posto – 22 punti)

Quando: Domenica 28 gennaio 2024, ore 18.00

Dove: Pala Gianni Asti – Parco Ruffini, Torino

I biglietti per assistere alla partita sono disponibili online su Vivaticket oppure presso le seguenti biglietterie:

Sede di Basket Torino in Via Cervino 50, giovedì 25/1 e venerdì 26/1 dalle ore 14.00 alle 19.00

“The Playoffs by Atipici” in Via Roma 220 nei giorni e orari di apertura dello store

Agenzie Reale Mutua Santa Rita e Castello nei giorni e orari di apertura delle sedi

Decathlon Grugliasco sabato 27/1 dalle ore 15.00 alle 19.00

Al Pala Gianni Asti domenica (giorno della partita) dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.15 fino all’inizio della partita

Tariffe

Curve: 15€ (12€ per Under 25 e Over 65; 7,50€ per Under 14)

Distinti Blu: 18€ (14,50€ per Under 25 e Over 65; 9€ per Under 14)

Tribuna Gialla: 25€ (20€ per Under 25 e Over 65; 12,50€ per Under 14)

Parterre: 35€ (28€ per Under 25 e Over 65; 17,50€ per Under 14)

I bambini fino ai 6 anni di età (compresi) non pagano il biglietto.

Promo scuole/squadre: Anche quest’anno, la Reale Mutua Basket Torino ha il piacere di offrire una promozione speciale dedicata alle scuole e alle società sportive per assistere alle proprie partite casalinghe del campionato di Serie A2 Old Wild West al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino). Le scuole e le società sportive interessate sono invitate a contattare Basket Torino all’indirizzo mail ticketing@baskettorino.it. Il club provvederà a fornire tutte le informazioni necessarie per poter usufruire della convenzione.

