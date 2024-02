Kawasaki Puccetti Racing – Prove libere WorldSBK a Phillip Island

Il grande momento è arrivato e dopo il lungo lavoro di preparazione oggi per il Kawasaki Puccetti Racing e per il suo pilota Tito Rabat a Phillip Island in Australia è iniziato oggi il primo round del Campionato mondiale Superbike 2024.

Il programma odierno prevedeva lo svolgimento di due sessioni di prove libere, ma questa mattina, proprio mentre stava iniziando il primo turno, è iniziato a piovere ed i piloti hanno potuto entrare in pista solo a pochi minuti dal termine, quando la pista si è asciugata. Nei pochi giri percorsi il miglior crono di Rabat è stato di 1’32”404.

La pioggia ha ostacolato anche la sessione del pomeriggio, ed i piloti hanno dovuto attendere a lungo prima che la pista fosse asciutta. Rabat ha inizialmente migliorato il proprio crono di pochi decimi, mentre nelle fasi finali lo ha portato a 1’31”341, terminando la giornata in ventunesima posizione.

Domani il pilota spagnolo sarà impegnato nella Superpole e a seguire nella prima gara della stagione, che si disputerà sulla distanza di 20 giri, con un cambio gomme obbligatorio tra il nono e l’undicesimo passaggio.

Phillip Island – Australia

Campionato Mondiale Superbike

Classifica riassuntiva delle prime due sessioni di prove libere: 1) Lowes (Kawasaki) – 2) Bulega (Ducati) – 3) Locatelli (Yamaha) – 4) Petrucci (Ducati) ………21) Rabat (Kawasaki)

“La pioggia ci ha fatto perdere tempo prezioso e non ci ha permesso di svolgere tutto il nostro programma di lavoro. Stiamo lavorando molto sia io che la squadra per adattare la moto a questa pista che ha molto grip, ma che consuma in fretta le gomme. Per domani cercheremo di fare una buona Superpole mentre per quanto riguarda la gara non so bene cosa aspettarmi, considerando anche il cambio gomme. Daremo il massimo come sempre e vediamo quale risultato arriverà”.