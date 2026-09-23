Basket Torino presenta la stagione 2026/27, al via il nuovo corso gialloblù

Torino, mercoledì 23 settembre 2026 – A pochi giorni dall’esordio nel campionato di Serie A2 Old Wild West, la Reale Mutua Basket Torino ha presentato ufficialmente la stagione 2026/27. La location d’eccezione per la conferenza di presentazione: il Salone Aulico dell’Assessorato allo Sport della Città di Torino, alla presenza della prima squadra gialloblù e dei rappresentanti delle realtà che accompagneranno il Club nel nuovo percorso.

Sono intervenuti Domenico Carretta, Assessore allo Sport, Grandi Eventi e Turismo della Città di Torino; Bruno Palombella, Presidente di Basket Torino; Paolo Moretti, capo allenatore della Reale Mutua; e Lucio Berta, Group Head of Brand Communication & Media Relations di Reale Group.

Un appuntamento che ha segnato simbolicamente l’inizio della prima stagione del nuovo corso di Basket Torino, partito in estate con l’insediamento del presidente Bruno Palombella. Novità e coinvolgimento rappresentano due delle parole chiave del percorso intrapreso dal Club, con la volontà di rafforzare il legame con Torino e il territorio e coinvolgere sempre di più tifosi, famiglie, società sportive, scuole, aziende e le diverse realtà della città.

Un percorso che Basket Torino continua a condividere con Reale Mutua, al fianco del Club anche nella stagione 2026/27 in qualità di Title Sponsor, dando continuità a un rapporto ormai consolidato e fondato sul legame con il territorio.

Domenico Carretta, Assessore allo Sport, Grandi Eventi e Turismo della Città di Torino:

“Il Pala Gianni Asti è la casa del basket per tutti i torinesi. È proprio partendo da questa identità che oggi diamo il benvenuto alla squadra di Basket Torino, certi del fatto che saprà riempire gli spalti di entusiasmo e trasformare ogni partita in un evento memorabile.”

Bruno Palombella, Presidente Basket Torino:

“Circa 100 giorni fa avevo preso la decisione di iniziare questa nuova avventura, con grande entusiasmo e anche con un pizzico di incoscienza. Oggi ci ritroviamo qui, all’inizio di una nuova stagione, pronti per cominciare il campionato. Sin dall’inizio, il mio obiettivo è stato quello di coinvolgere il più possibile tutto il tessuto sportivo territoriale, stiamo lavorando duramente con la finalità di avvicinare tutte le realtà cestistiche al nostro mondo gialloblù, per arricchire di curiosità ed entusiasmo il nostro palazzetto.”

Lucio Berta, Group Head of Brand Communication & Media Relations Reale Group:

“Siamo più che felici di aver rinnovato il nostro supporto a Basket Torino, sia come Reale Mutua che come Reale Immobili. Siamo all’inizio dell’ottava stagione insieme, lo facciamo in un momento in cui il nostro sostegno alla pallacanestro si sta ampliando. Non vediamo l’ora di iniziare e di supportare la squadra al Pala Gianni Asti anche quest’anno.”

Una squadra rinnovata per la stagione 2026/27

Sul parquet, la Reale Mutua riparte dalla conferma di Paolo Moretti alla guida di un gruppo profondamente rinnovato e ringiovanito, costruito combinando esperienza, talento e giovani di prospettiva.

In cabina di regia ci sarà ancora Federico Massone, nominato capitano per la nuova stagione, affiancato dal torinese Matteo Corgnati, tornato nella sua città dopo essere stato protagonista della promozione di Vigevano dalla Serie B Nazionale, e dal giovane argentino Thiago Villar, che ha completato proprio a Torino, con il Don Bosco Crocetta, il proprio percorso nel settore giovanile.

Sul perimetro spicca il ritorno di Simone Pepe, nuovamente in gialloblù dopo le esperienze delle stagioni 2022/23 e 2023/24, insieme al talento e l’atletismo dell’americano Zach Harvey. Confermato Matteo Ghirlanda, pronto a ripartire dopo il lungo percorso di recupero dall’infortunio che ne aveva condizionato la passata stagione.

Nel reparto lunghi, Terry Allen porta a Torino esperienza, talento e mentalità vincente dopo la promozione in Serie A conquistata con Scafati. Al suo fianco Lorenzo Benvenuti, verso il rientro dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nella scorsa stagione, Angelo Del Chiaro, Stefano Faloppa, rientrato in Italia dopo l’esperienza universitaria negli Stati Uniti, e Francesco Scandiuzzi.

Completa il gruppo il giovane classe 2008 Alberto Mossi. Una squadra chiamata a crescere insieme nel corso della stagione, costruendo progressivamente la propria identità e affrontando un passo alla volta un campionato di Serie A2 che si preannuncia ancora una volta lungo e competitivo.

Paolo Moretti, capo allenatore Reale Mutua Basket Torino:

“Grazie alla Città di Torino, all’Assessore Carretta, a Reale Mutua per aver rinnovato il loro sostegno in vista di una nuova stagione che si apre con entusiasmo, con una squadra pensata partendo da due conferme sulle quali da sempre mi fido ciecamente, Federico Massone e Matteo Ghirlanda. Abbiamo poi continuato la costruzione della squadra pensando di trovare il giusto mix di ragazzi giovani e veterani motivati. Sono convinto che porteremo entusiasmo, voglia e lo spirito di una squadra che vuole emergere e che vuole dare il massimo ogni domenica. Spero che queste caratteristiche possano incuriosire il pubblico a partire da questa domenica.”

Domenica l’esordio contro Mestre

Conclusa la preseason, l’attenzione è ora interamente rivolta al primo appuntamento ufficiale. Domenica 27 settembre alle ore 18.00, la Reale Mutua farà il proprio esordio nel campionato di Serie A2 Old Wild West davanti al pubblico del Pala Gianni Asti, affrontando la Gemini Mestre.

La sfida inaugurerà ufficialmente il nuovo percorso gialloblù e rappresenterà la prima occasione per squadra e pubblico di ritrovarsi al Ruffini in una partita che mette in palio i primi punti della stagione.

I biglietti per la partita sono acquistabili presso le seguenti biglietterie:

– Online su Vivaticket o presso i punti vendita Vivaticket

– Presso la sede di Basket Torino in Via Cervino 50, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00 – Presso le agenzie di Reale Mutua Castello (Piazza Castello) e Santa Rita (Corso Orbassano), nei giorni e orari di apertura delle sedi

– Il giorno della partita al Pala Gianni Asti con apertura del botteghino al mattino dalle ore 10.00 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 16.00 fino alle 18.00.

Ufficio Stampa Basket Torino