È stata pubblicata dalla Città metropolitana di Torino la procedura di gara per la costruzione del nuovo Ponte Preti sulla SP 565 Pedemontana, in località Ponte Preti, sul torrente Chiusella, nei Comuni di Baldissero Canavese e Strambinello.

La gara, con procedura aperta, ha un valore economico di 17.996.484,93 euro. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 dell’8 ottobre 2026.

«È una notizia molto importante e attesa da anni dal Canavese – dichiara Sergio Bartoli (Lista Civica Cirio Presidente PML), Consigliere regionale del Piemonte e Presidente della V Commissione Ambiente –. La pubblicazione della gara rappresenta finalmente un passaggio concreto verso la realizzazione di un’opera fondamentale per la sicurezza, la mobilità e lo sviluppo dell’intero territorio.

«Fin dall’inizio del mio mandato ho seguito con attenzione questa vicenda. Nel novembre 2024, dopo la manifestazione dei Sindaci del territorio a cui ho presto parte, ho presentato un ordine del giorno in Consiglio regionale per chiedere alla Giunta di attivarsi presso il Governo, evitare la revoca delle risorse e garantire la realizzazione del nuovo ponte. In questi mesi, insieme ai sindaci, agli amministratori locali, ai parlamentari e alle istituzioni coinvolte, abbiamo continuato a sollecitare risposte e tempi certi.

«Il Ponte Preti è un’infrastruttura strategica – prosegue Bartoli -, perché collega Ivrea e il Canavese occidentale lungo un’arteria essenziale per cittadini, lavoratori e attività economiche. La gara pubblicata è un risultato importante, ma non deve diventare il traguardo: ora occorre completare rapidamente l’iter, procedere all’aggiudicazione e arrivare all’apertura del cantiere.

«Ringrazio tutti coloro che, senza bandiere e con spirito di collaborazione istituzionale, hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione su questa opera. Continuerò a monitorare ogni passaggio affinché il territorio non debba più assistere a rinvii, rimpalli o occasioni perdute. Il Canavese merita infrastrutture sicure, moderne e all’altezza delle sue esigenze», conclude il Consigliere.