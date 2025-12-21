Natale gialloblu, Torino domina contro Bergamo: sono sei di fila

Torino, domenica 21 dicembre 2025 – Una prova praticamente perfetta per estendere la serie positiva a sei vittorie consecutive. La Reale Mutua Basket Torino domina dall’inizio alla fine contro il Gruppo Mascio Bergamo nell’ultimo match prima delle feste natalizie, con una prestazione esemplare da parte di tutto il gruppo di coach Moretti.

I gialloblù hanno affondato il piede sull’acceleratore fin dalla palla a due e non si sono più guardati indietro, grazie a un’eccellente difesa e un attacco fluido e produttivo. Una prova corale che porta la firma di tutti, dagli americani Teague e Allen, il capitano Matteo Schina – che ha festeggiato i 1000 punti in gialloblù – un Marco Cusin in forma smagliante (per lui 12 punti con 6/6 dal campo) e un preciso Giovanni Severini (massimo stagionale da 16 punti). La fiducia della squadra è alle stelle e Torino così migliora ulteriormente il proprio bilancio a 10 vittorie in 18 partite.

Quintetti

Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Bruttini

Bergamo: Bogliardi, Harrison, Loro, Williams, Nobili

Un buon approccio alla gara da parte della Reale Mutua, con attenzione difensiva e le triple di Teague e Severini per condurre subito con ampio margine. I gialloblù infatti riescono a mettersi in ritmo con tiri ben costruiti mentre dall’altra parte l’effort difensivo torinese è eccellente, con palloni sporcati e accorgimenti tattici ben eseguiti per contenere l’attacco bergamasco. Alla chiusura del primo quarto Torino è già avanti di 11: 23-12.

Il secondo quarto non si può descrivere in altro modo che con la parola “perfezione” per i gialloblù. Torino vede il canestro larghissimo e continua a colpire ad altissima efficienza da fuori, con Severini in ritmo sin dall’inizio della partita. Il duo Teague-Allen continua a produrre, Cusin è ovunque su entrambi i lati del campo e Bergamo è in confusione. Il risultato è un sorprendente e nettissimo +34, con Torino che prova a mettere la parola fine alla partita con due quarti d’anticipo. Si va negli spogliatoi sul 59-25.

La seconda metà di gara Torino si trova a gestire l’ampio gap creato nei primi due quarti, tenendo sempre il piede sul gas grazie all’apporto di tutti, nessuno escluso. Il risultato è ormai in archivio: Torino va a vincere per 99-66.

Paolo Moretti nel postpartita: “Sono molto contento, abbiamo approcciato al meglio la partita per indirizzarla nei nostri binari sin dai primi minuti. Siamo stati aggressivi e coordinati per limitare i punti di riferimento offensivi di Bergamo mentre siamo riusciti ad attaccare con grande fiducia. Sono davvero soddisfatto perché sto vedendo facce leggere, sicure e sempre concentrate.”

Reale Mutua Torino – Gruppo Mascio Bergamo 99-66 (23-12, 36-13, 23-22, 17-19)

Reale Mutua Torino: Macio Teague 17 (3/4, 3/8), Giovanni Severini 16 (1/1, 4/5), Robert Allen 16 (5/10, 1/2), Matteo Schina 12 (2/4, 1/3), Marco Cusin 12 (6/6, 0/0), Federico Massone 9 (3/7, 1/4), Davide Bruttini 8 (3/6, 0/0), Umberto Stazzonelli 6 (2/3, 0/0), Lorenzo Tortu’ 3 (0/0, 1/2), Success Eruke 0 (0/0, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 16 / 19 – Rimbalzi: 42 10 + 32 (Robert Allen 10) – Assist: 23 (Macio Teague 5).

Gruppo Mascio Bergamo: Jarvis Williams 17 (7/12, 1/3), Gabriele Stefanini 14 (4/5, 2/4), D’angelo Harrison 10 (0/6, 0/4), Mattia Udom 9 (2/3, 0/4), Nicolo Nobili 7 (1/3, 0/2), Andrea Loro 6 (2/3, 0/6), Matteo Bogliardi 3 (0/0, 1/1), Matteo Pollone 0 (0/1, 0/2), Axel Piccirilli 0 (0/1, 0/0), Alberto Guiducci 0 (0/0, 0/0), Loic Bosso 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 22 / 31 – Rimbalzi: 31 12 + 19 (Jarvis Williams, Mattia Udom 7) – Assist: 15 (Gabriele Stefanini, Mattia Udom, Matteo Bogliardi 3).

Ufficio Stampa Reale Mutua Basket Torino