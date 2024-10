Torino ospita Rimini nell’anticipo di venerdì al Pala Gianni Asti

Giovedì 31 ottobre 2024 – Weekend di Halloween all’insegna della pallacanestro al Pala Gianni Asti, con la Reale Mutua Basket Torino che ospiterà la capolista RivieraBanca Rimini nell’anticipo dell’ottava giornata di campionato di Serie A2 Old Wild West.

Un match di grande fascino e dall’alto coefficiente di difficoltà per la squadra gialloblù di coach Boniciolli che lotterà per conquistare i due punti davanti al pubblico di casa contro la formazione romagnola, capolista insieme a Cantù e Rieti con sei vittorie e una sola sconfitta. Appuntamento domani sera, venerdì 1° novembre alle ore 21.00 al palazzetto del Parco Ruffini, con diretta TV su Rai Sport HD.

Qui Torino

La Reale Mutua sicuramente scenderà in campo con voglia di riscatto dopo la battuta d’arresto della trasferta di Orzinuovi, che aveva fermato il trend positivo di risultati conquistati dai gialloblù. Il gruppo torinese è tornato in città per lavorare intensamente in vista di un doppio appuntamento casalingo, che inizierà proprio con la sfida di domani sera contro Rimini e proseguirà con il turno infrasettimanale della settimana successiva contro Forlì.

“Non vediamo l’ora di scendere in campo e metterci alla prova contro Rimini,” afferma Kevion Taylor, assoluto protagonista per la Reale Mutua con una media di 19.1 punti a partita in questo avvio di stagione, che lo posiziona al quinto posto nella classifica dei realizzatori del campionato. “Questa settimana abbiamo lavorato su ogni singolo dettaglio per arrivare preparati alla sfida di domani. Ci siamo focalizzati molto sulla fase difensiva, il coach ci ha spinto molto per essere attenti su ogni aspetto del nostro piano partita. Ovviamente, giocando in casa, il supporto dei nostri tifosi sarà fondamentale.”

Gli avversari – Rivierabanca Basket Rimini

Di fronte alla Reale Mutua ci sarà un avversario di altissimo livello: la RivieraBanca Rimini di coach Sandro Dell’Agnello è sicuramente una delle squadre più in forma del campionato, condividendo i posti d’onore della classifica insieme a Cantù e Rimini a quota sei vittorie e una sola sconfitta.

Federico Tosarelli, assistente allenatore della Reale Mutua, ha analizzato così la formazione ospite:

“Rimini è una squadra composta da giocatori di grandissima qualità offensiva, sia sugli esterni con Gerald Robinson – reduce da diversi anni in Serie A – Pierpaolo Marini, una delle stelle del campionato che ha conquistato il titolo nella passata stagione con Trapani, e due giocatori estremamente pericolosi e in grado di accendersi improvvisamente come Alessandro Grande e Giovanni Tomassini.

Presentano un reparto lunghi di grande fisicità con Gora Camara, Alessandro Simioni e l’americano Justin Johnson, quest’ultimo capace non solo di imporsi fisicamente ma anche capace di aprire il campo. Si tratta del miglior attacco del campionato, con una media di 85 punti segnati a partita, con la migliore percentuale da 3 della categoria con il 44%.

Dobbiamo giocare una partita di grandissima applicazione e precisione a livello difensivo per provare a limitare il loro talento offensivo. Sappiamo di affrontare una squadra di altissimo livello ma vogliamo lottare per regalare la vittoria al nostro pubblico.”

Injury report

Il coaching staff punta ad avere l’intero roster a disposizione per la gara di domani, incluso il rientrante Matteo Ghirlanda, assente nell’ultima partita a Orzinuovi per una distorsione alla caviglia sinistra.

“Club Partner Day”: Celebrare la pallacanestro sul territorio

Per l’appuntamento di domani sera al Pala Gianni Asti la società gialloblù ha deciso di lanciare l’iniziativa del “Club Partner Day”, che celebra il progetto lanciato da Basket Torino per promuovere la pallacanestro sul territorio, creando un tessuto collaborativo con 18 realtà sportive locali.

Per l’occasione, i tesserati dei Club Partner saranno presenti numerosi insieme alle loro famiglie per riempire il palazzetto e tifare i colori gialloblù.

Ultimi posti disponibili: acquista i biglietti su vivaticket

È prevista un’importante affluenza di pubblico in vista della partita di domani sera, con biglietti disponibili esclusivamente in Parterre Nero e Parterre Rosso, mentre i posti acquistabili nei settori gialli e blu sono esauriti. La prevendita degli ultimi posti disponibili è tuttora attiva su Vivaticket.

Diretta TV

La partita sarà visibile in diretta TV su Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su RaiPlay. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

Ufficio Stampa Basket Torino