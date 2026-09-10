A vent’anni dall’uscita del primo film della trilogia – CARS: MOTORI RUGGENTI – e in occasione della release nelle sale italiane il 17 settembre di Cars: Motori Ruggenti – 20 anni, il Museo Nazionale dell’Automobile ospita Saetta McQueen, la matricola più promettente di tutta la storia della Piston Cup.

Tra le vetture da competizione della Collezione del Museo – unica nel suo genere – uno speciale allestimento dedicato all’universo Disney e Pixar accoglie un’automobile da corsa rossa, veloce e ambiziosa, riconoscibile dal numero 95: è Saetta McQueen, la stella delle corse che ha conquistato generazioni di spettatori.

Sarà l’occasione di incontrare uno dei personaggi più amati dell’immaginario cinematografico: un dialogo speciale tra cinema, cultura popolare e storia dell’automobile, pensato per trasformare la visita in un’esperienza coinvolgente da condividere in famiglia.

L’avventura coinvolge anche le scuole, con un’esperienza da vivere insieme ai propri compagni. Una visita guidata dedicata accompagna le classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado alla scoperta delle più importanti auto da corsa della collezione del MAUTO. Un’avventura che, dalla storia delle competizioni, arriva fino all’universo di Cars e al suo celebre protagonista.

Il progetto – realizzato in collaborazione con Disney Italia – prevede, oltre all’esposizione della vettura nella sala Formula del MAUTO – un palinsesto di proiezioni ed eventi dedicati a grandi e piccini.

Calendario delle proiezioni e degli eventi