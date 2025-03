GRANTORINO espugna il Pala Vega di Mestre

Altra grande prova di carattere per l’Under 17 Eccellenza di GRANTORINO Basketball Draft, che supera Save Mestre con il punteggio di 93-84 in trasferta al Pala Vega. Un match in cui i gialloblù hanno trovato l’allungo decisivo nel terzo quarto, respingendo tutti i tentativi di rimonta dei veneti nel finale.

Miglior realizzatore per GRANTORINO è Bertaina con 26 punti, seguito da Losito (18) e Milone (12). Per i padroni di casa, Marella (17), Camporese (15) e Bullo (10) hanno cercato di tenere Mestre in partita.

La gara

La gara si apre con ritmi altissimi e con entrambe le squadre subito aggressive. GRANTORINO dimostra grande personalità e trova canestri importanti con Bertaina e Losito. Mestre risponde con Marella e Camporese, ma i gialloblù riescono a chiudere il primo parziale in vantaggio 30-26.

Nel secondo periodo la partita resta equilibrata. I veneti provano ad alzare la pressione difensiva, limitando l’efficacia offensiva di GRANTORINO. Bullo e Camporese guidano il tentativo di rimonta, mentre dall’altra parte Zumstein e Losito trovano punti preziosi per i gialloblù. All’intervallo lungo il punteggio è di 44-46, con Mestre ancora a contatto.

È nel terzo periodo che GRANTORINO cambia marcia. La squadra di coach Ancona piazza un parziale devastante di 33-20, scavando un solco importante. Bertaina continua a colpire con precisione, supportato da Battaglio e Mancino. La difesa gialloblù si compatta, mettendo in difficoltà i padroni di casa, che faticano a trovare continuità offensiva. Alla fine del terzo quarto, GRANTORINO è avanti 79-64.

Nell’ultimo periodo Mestre tenta il tutto per tutto per riaprire il match. Pranzo, Camporese e Marella provano a dare energia ai veneti, che accorciano le distanze. I gialloblù, però, gestiscono con maturità i possessi decisivi e riescono a contenere il ritorno degli avversari, chiudendo la partita sul definitivo 84-93.

Una vittoria importante per GRANTORINO, che conferma il suo ottimo momento di forma e prosegue il suo cammino nella seconda fase Interzona a punteggio pieno. Il prossimo appuntamento per i gialloblù è previsto per sabato 22 marzo alle ore 15 al PalaEinaudi di Moncalieri, l’avversario di turno sarà Unica Blu Orobica Bergamo.

Save Mestre – GRANTORINO Basketball Draft 84-93

Parziali (26-30, 18-16, 20-33, 20-14)

Save Mestre: Bacciolo 2, Voltolina 12, De Marchi 3, Fornaro 4, Pasqualato 3, Marella 17, Camporese 15, Girtanner, Gallo 2, Bullo 10, Pranzo 10, Mattiuz 6.

GRANTORINO Basketball Draft: Battaglio 7, Zumstein 10, Bertaina 26, Dal Cero 3, Laganà 1, Losito 18, Giglio, Masola ne, Ventigeno 5, Milone 12, Stuerdo, Mancino 11. All. Ancona. Ass. Trovato.