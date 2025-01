Le Merende da Leoni! Appuntamenti ideati dai Servizi Educativi del Museo Leone e rivolti a famiglie con bambini 0-5 anni, ritornano con il nuovo anno con nuovi “ospiti”. Se i colori primari hanno fatto da padroni e da filo conduttore per i mesi autunnali, gli ultimi sabati dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e maggio si intitoleranno A Merenda con …

Eh certo perchè le merende da soli sono un po’ tristi…e al Museo oltre a viverle con altre famiglie, ci saranno degli ospiti speciali che accompagneranno i partecipanti nei loro mondi, lontani secoli o addirittura millenni, e sveleranno curiosità e meraviglie!!!

Ecco i nuovi appuntamenti con le “Merende”:

25 Gennaio: A merenda con Artoo

Che cosa significa collezionare? Perché raccogliere degli oggetti e conservarli? Che cosa possono dire degli oggetti così antichi alla città e ai suoi abitanti oggi? Questo il filo rosso che guiderà i bambini e le bambine nell’esplorazione del Museo Leone di Vercelli, accompagnati dall’orso Artoo.

Artoo è un orso un po’ particolare: vive nella soffitta di un museo e adora l’arte. Quando non capisce qualcosa chiede aiuto i bambini e alle bambine perché sa che loro hanno un sesto senso speciale per scoprire il significato nascosto delle cose. Per questo motivo ha fatto un buco nel pavimento della sua soffitta e da lì ascolta le voci dei bambini e delle bambine che di giorno vengono in visita al museo. Ciò che dicono è molto prezioso: Artoo si prende cura dei loro pensieri e delle loro idee conservando le voci nei suoi amati barattoli di marmellata ai mirtilli.

Durante il laboratorio, i bambini e le bambine saranno coinvolti in attività di esplorazione, racconto, ascolto e gioco per scoprire il museo in modo nuovo stimolando curiosità e creatività.

22 Febbraio: A merenda con la principessa Margherita



Ma alle corti di principi e principesse del 1600 che cosa si mangiava e beveva a merenda?

Lo scopriremo tra le sale di Palazzo Langosco dove sono riposte tazzine, piattini, cestini, caffettiere e cioccolatiere…

29 Marzo: A merenda con lo speziale

Ma vi siete mai chiesti che cosa sono gli antenati di sciroppi, pastiglie, goccine e spray che andiamo a comprare in farmacia? E chi erano quattro o cinque secoli fa i farmacisti? Lo scopriremo a merenda con lo speziale!!! Non mancate e preparate i vostri nasi!

17 Maggio: A merenda con il cavaliere Jean de Soisy

Ma un cavaliere faceva merenda? Non lo sappiamo con certezza…ma conosciamo bene altre particolarità, storie e usanze di un cavaliere come il nostro Jean de Soisy! Venite a trovarlo e vi lascerà a bocca aperta!

Dal 2017 come Museo Family and Kids Friendly il Leone condivide appieno il principio su cui si basa il progetto Nati con la Cultura e cioè che l’Arte e la Bellezza possono trasformarsi in una grande risorsa di benessere, rigenerazione e potenziamento creativo per tutti gli esseri umani, a partire dai primi anni di vita. Portare i bambini al museo, dunque, non è soltanto uno svago diverso dal solito, ma è soprattutto un percorso di crescita di tutta la famiglia e di avvicinamento alla cultura che potrà contribuire a formare cittadini più attivi e più informati.

Tutti gli incontri avranno una durata di circa un’ora e mezza (merenda inclusa) e prevedono l’ingresso da Via Leone, 19.

Prenotazione obbligatoria al 3483272584 entro il giovedì precedente.

Per info e chiarimenti: didattica@museoleone.it; 3483272584.