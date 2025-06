Reale Mutua torna in campo per il mini raduno con i giovani del territorio

Torino, martedì 10 giugno 2025 – Ha preso ufficialmente il via una settimana di allenamenti speciali organizzati da Reale Mutua Basket Torino, che vedono coinvolto lo staff tecnico della prima squadra insieme a una selezione di giovani atleti provenienti dal settore giovanile gialloblù e dalle società del territorio torinese.

In sostanza, un vero e proprio minicamp, pensato per offrire ai ragazzi un’occasione concreta di confronto e crescita a stretto contatto con lo staff della prima squadra, oltre che per rafforzare ulteriormente i legami con il tessuto sportivo del territorio, nell’ambito del progetto dei Club Partner. Allo stesso tempo è un’occasione, per coach Moretti e i suoi collaboratori, per visionare e conoscere i giovani atleti del vivaio targato Reale Mutua in vista di un possibile coinvolgimento in prima squadra per la prossima stagione.

Gli allenamenti si svolgono allo Sport Club di Venaria, che il club ringrazia calorosamente per l’ospitalità e la collaborazione, e proseguiranno fino a venerdì 13 giugno.

Sul campo, i giovani sono seguiti da uno staff tecnico misto composto da Alessandro Iacozza (primo assistente della prima squadra), Blagoj Stoimenov (allenatore settore giovanile), Giovanni Torraco (allenatore San Mauro e U19 Eccellenza), un tecnico da Oasi Laura Vicuna, e i preparatori fisici Roberto Marocco e Davide Beratto. Il tutto sotto la supervisione del capo allenatore Paolo Moretti, che ha potuto contare anche sulla preziosa collaborazione di Francesco Raho, responsabile del settore giovanile.

“È un’occasione importante per conoscere da vicino questi giovani giocatori che potrebbero essere aggregati alla prima squadra già a partire dalla prossima prepararazione, entrando così a far parte del nostro gruppo di lavoro per la stagione 2025/26”, ha affermato coach Paolo Moretti. “Dopo questa settimana di allenamenti, valuteremo insieme allo staff chi tra loro potrà compiere questo passo.”

Un’iniziativa che conferma l’attenzione e l’impegno di Basket Torino nel valorizzare il vivaio e nel costruire ponti solidi con le realtà cestistiche del territorio.

Lista partecipanti – Day 1

Geoffrey jr Etinosa Piero Agwasim (2006 | 2024/25: Reba Basket in DR1)

Diego Andreone (2006 | 2024/25: San Mauro Basket in Serie C/U19 Ecc.)

Luca Bartoccini (2004 | 2024/25: Pallacanestro Nichelino in DR1)

Daniele Canelli (2006 | 2024/25: Basket Torino in U19 Ecc.)

Destiny Oghosa Derick (2006 | 2024/25: Basket Torino in U19 Ecc., San Mauro in Serie C)

Success Eruke (2006 | 2024/25: San Mauro Basket in Serie C/U19 Ecc.)

Daniel Latorre (2006 | 2024/25: San Mauro Basket in Serie C/U19 Ecc.)

Matteo Mensio (2005 | 2024/25: 5 Pari Torino in Serie C)

Christian Momo (2006 | 2024/25: San Mauro Basket in Serie C/U19 Ecc.)

Stefano Origlia (2007 | 2024/25: San Mauro Basket in Serie C/U19 Ecc.)

Malvin Moris Paniagua (2005 | 2024/25: BEA Chieri in Serie C)

Gabriele Raho (2006 | 2024/25: San Mauro Basket in U19 Ecc., Ginnastica Torino in DR1)

Andrea Talano (2007 | 2024/25: Basket Torino in U19 Ecc., Ginnastica Torino in DR1)

Gabriele Zaccaria (2006 | 2024/25: San Mauro Basket in U19 Ecc., Ginnastica Torino in DR1)

La lista dei partecipanti potrebbe essere soggetta a variazioni nel corso della settimana

Staff tecnico

Paolo Moretti (Capo allenatore 1^ squadra | Reale Mutua Basket Torino)

Alessandro Iacozza (assistente allenatore 1^ squadra | Reale Mutua Basket Torino)

Francesco Raho (responsabile settore giovanile | Reale Mutua Basket Torino)

Blagoj Stoimenov (allenatore settore giovanile | Reale Mutua Basket Torino)

Giovanni Torraco (capo allenatore 1^ squadra | San Mauro Basket)

Samuele Pelagrilli (allenatore | Oasi Laura Vicuna)

Preparatori fisici

Roberto Marocco (preparatore fisico 1^ squadra | Reale Mutua Basket Torino)

Davide Beratto (allievo | Basket Torino Strength & Conditioning Academy)

Ufficio Stampa Basket Torino