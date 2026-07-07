Torna la Cesana-Sestriere, mitica cronoscalata per auto storiche

Sabato 11 e domenica 12 luglio si rinnova l’appuntamento con la Cesana-Sestriere, la mitica cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Torino che quest’anno celebra la sua 44esima edizione. L’evento, patrocinato da Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte, dei comuni di Cesana Torinese e Sestriere, CONI Piemonte e Unione Montana dei Comini Olimpici Via Lattea, rappresenta una delle tappe più prestigiose e attese a livello internazionale, valida sia per il FIA Historic Hill Climb Championship (Campionato Europeo) sia per il CIVSA (Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche).

I campioni del motorismo d’epoca si sfideranno lungo i 10,400 chilometri della Strada Provinciale 23 che collega i due comuni del comprensorio sciistico della Vialattea: un tracciato altamente tecnico e spettacolare che, partendo dai 1.350 metri di altitudine di Cesana Torinese, si arrampica vertiginosamente tra tornanti mozzafiato e veloci curvoni fino ai 2.035 metri del Colle del Sestriere, mettendo a dura prova il coraggio dei piloti e l’affidabilità delle vetture.

L’edizione 2026 si preannuncia super combattuta non solo per il prestigio dell’albo d’oro, ma anche per la lotta serrata che sta animando il tricolore. In vista della tappa piemontese, la classifica CIVSA stagionale è estremamente combattuta, riflettendo la rigida suddivisione delle vetture in cinque raggruppamenti storici, definiti in base all’anno di costruzione e alle specifiche tecniche.

Il ricco programma del fine settimana si aprirà venerdì 10 luglio con le verifiche sportive e tecniche in Piazza Agnelli. Sabato 11 luglio, a partire dalle 10:30, i motori si accenderanno per le due sessioni di prove ufficiali. Domenica 12 luglio, alle ore 9:00, il semaforo verde darà il via all’adrenalinica gara in manche unica. Ad affiancare la competizione agonistica ci sarà la suggestiva Cesana-Sestriere Experience, il concorso di eleganza con la parata di modelli esclusivi che anticiperanno la salita dei piloti.

Info viabilità durante l’evento

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento è programmata la sospensione temporanea della circolazione stradale lungo la SR23, da Cesana a Sestriere, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 di sabato 11 luglio e, domenica 12 luglio, dalle ore 8.30 alle 15.00. Il traffico veicolare verrà deviato sulla SP 215, sempre operativa, a garanzia del collegamento tra l’Alta Val Susa e l’Alta Val Chisone, tra Cesana e Sestriere, passando per Sauze di Cesana.