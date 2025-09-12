Carema festeggia la 73esima Festa dell’Uva e del Vino di Carema
L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le diverse Associazioni, Enti ed Aziende operanti sul territorio, organizza per i giorni da domenica 21 a domenica 28 settembre 2025 la 73^ Festa dell’Uva e del Vino di Carema.
Con questo avvenimento si intende celebrare la millenaria cultura enologica del nostro paese di cui la “D.O.C. Carema” è il simbolo. Ciò che rende unico l’aspetto di Carema è la cosiddetta “architettura topiaria”, alla cui base ci sono i terrazzamenti eseguiti con muri in pietra sopra i quali sono appoggiati i piloni tronco-conici che sostengono i vigneti coltivati a pergola.
Tutto questo ha rappresentato e rappresenta ancora oggi una realtà di grande importanza sia dal punto di vista paesaggistico-ambientale, sia come risorsa da valorizzare in termini turistici, economici e produttivi.
Seguendo la tradizione, abbiamo ritenuto di continuare a celebrare questo nostro importante appuntamento che, quest’anno, è significativamente impreziosito dall’avvenuto riconoscimento quale primo sito piemontese patrimonio nazionale dei “Paesaggi Terrazzati Viticoli e Agricoli del Mombarone” compresi nei Comuni di Borgofranco d’Ivrea, Carema, Nomaglio e Settimo Vittone in seguito all’iscrizione nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, delle Pratiche
Agricole e delle Conoscenze Tradizionali sancito dal Decreto Ministeriale del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida dello scorso 18 dicembre 2024.
Festa dell’Uva e del Vino di Carema: programma della manifestazione
Domenica 21 Settembre 2025
- Ore 10:00 Parcheggio antistante la Cantina dei Produttori Nebbiolo di Carema: Quarta edizione “Run in the Vineyard”, corsa podistica tra i vigneti di Carema valevole per il 25^ campionato UISP, con partenza e arrivo presso la Cantina dei produttori Nebbiolo di Carema; a seguire, premiazione.
Lunedì 22 Settembre 2025
- Ore 18:00 Ristorante La Maiola (saletta superiore): Presentazione del libro “Nord Piemonte, tra Gattinara e Carema” di Giorgio Fogliani.
- Ore 19:30 Ristorante La Maiola: Seconda edizione “Carema Prima”, presentazione e degustazione delle nuove annate di Carema con la partecipazione di tutti i produttori del D.O.C. Carema.
Martedì 23 Settembre 2025
- Ore 21:00 Sala San Matteo: Alla scoperta di Togliana di Carema: tracce del passato con esposizione di documenti conservati nell’archivio storico comunale raccolte e raccontate da Adriana Fransus.
Mercoledì 24 Settembre 2025
- Ore 21:00 Sala San Matteo: Presentazione del libro “Sant’Erasmo, Cappella ferrata – Storie e memorie di un’identità” di Silvia F. Battistello e Laura Decanale Bertoni.
Venerdì 26 Settembre 2025
- Ore 20:00 Padiglione attrezzato presso l’area sportiva: “Cena della Paella”, a cura della Pro Loco di Carema.
Sabato 27 Settembre 2025
- Ore 10:00 Sala San Matteo: Conferenza tematica “Paesaggi Terrazzati Viticoli e Agricoli del Mombarone, primo paesaggio rurale storico piemontese patrimonio nazionale”, celebrazione per l’inserimento nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico quale primo sito piemontese patrimonio nazionale dei Paesaggi Terrazzati Viticoli e Agricoli del Mombarone compresi nei Comuni di Borgofranco d’Ivrea, Carema, Nomaglio e Settimo Vittone.
- Ore 19:00 Centro storico: Diciannovesima edizione “Andar per Cantine Antiche”, passeggiata nelle vie dell’antico borgo di Carema per visitare le sue cantine storiche (crote) con la possibilità di consumare una cena lungo il percorso dedicato, assaporando i piatti della tradizione piemontese e degustando le migliori etichette di Carema e dintorni.
- Dalle ore 9:00 alle ore 14:00 Area sportiva: Conferimento dei campioni delle uve, consegna delle migliori uve da parte dei viticoltori al fine della loro selezione; a seguire valutazione da parte di una giuria di tecnici incaricati.
Domenica 28 Settembre 2025
- Ore 11:00 Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo: Messa solenne con benedizione dei frutti della terra.
- Ore 12:30 Padiglione attrezzato presso l’area sportiva: “Pranzo del Viticoltore”, tradizionale pranzo a cura della Pro Loco di Carema.
- Ore 15:00 Padiglione attrezzato presso l’area sportiva: Concerto del Complesso bandistico di Carema e della Minibanda di Carema.
- Ore 16:00 Padiglione attrezzato presso l’area sportiva: Premiazione delle migliori uve e assegnazione dell’ambito “Grappolo d’oro” al miglior campione selezionato.
La Sala Museale “Gran Masun” nella giornata di Domenica 28 settembre sarà aperta al pubblico dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, con la possibilità di visitare la mostra temporanea “Chiese barocche”.