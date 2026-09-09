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Nota sulle condizioni fisiche di Matteo Corgnati 

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infortunio matteo corgnati

Torino, mercoledì 9 settembre 2026 – Reale Mutua Basket Torino comunica che, al rientro dagli impegni con la Nazionale Italiana 3×3 U23 ai Giochi del Mediterraneo, Matteo Corgnati è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una reazione da stress a carico del quinto metatarso del piede destro.

Gli esami sono stati effettuati nell’ambito dei controlli predisposti dallo staff medico gialloblù alla ripresa dell’attività del giocatore con la squadra.

Il giocatore ha iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo definito dallo staff sanitario del club, con una prognosi di circa 60 giorni.

Ufficio Stampa Basket Torino

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