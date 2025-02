Sul campo neutro del Pala Campus di Corneliano d’Alba, GRANTORINO Basketball Draft conquista il titolo regionale U17 Eccellenza superando Allianz Derthona Basket per 74-68 in una sfida intensa e combattuta fino agli istanti finali. I gialloblù di coach Ancona si sono dovuti superare per riuscire a conquistare il primo storico trofeo nella storia della cooperativa.

La partita è caratterizzata da un equilibrio iniziale, con Derthona che prova a imporre il proprio gioco, ma GRANTORINO risponde con una grande prestazione collettiva, trovando in Mancino (23 punti) il principale terminale offensivo, supportato da Milone (15) e Zumstein (14). Derthona lotta fino alla fine grazie alle ottime prove di Di Meo e Bellinaso, entrambi autori di 18 punti, ma nel finale la maggiore lucidità permette ai gialloblù di gestire al meglio gli ultimi possessi e conquistare una vittoria storica.

La gara

L’inizio della partita vede Derthona imporsi grazie a un’ottima organizzazione difensiva e alla solidità sotto canestro di Obakhavbaye e Flueras, che permettono ai Leoni di allungare sull’8-2. GRANTORINO fatica nei primi minuti ma ritrova presto il proprio ritmo offensivo: Milone e Mancino capitalizzano quattro tiri liberi, seguiti da una tripla dello stesso Mancino che riporta i gialloblù a contatto. Il primo quarto si chiude sul 17-16 per Derthona.

Nel secondo periodo GRANTORINO prende il controllo del match. Derthona fatica a replicare l’intensità difensiva dell’avvio, mentre i gialloblù trovano soluzioni efficaci con Zumstein e un Mancino in serata di grazia, che raggiunge la doppia cifra. I Leoni provano a reagire con le conclusioni dal perimetro di Di Meo, ma la squadra di coach Ancona domina nel pitturato e allunga fino al +13 all’intervallo lungo (32-45).

Dopo la pausa, Derthona rientra in campo con energia e impone un ritmo elevato, mettendo in difficoltà GRANTORINO. Nonostante due palle rubate da Milone, i gialloblù non riescono a concretizzare e subiscono la pressione difensiva avversaria. Zumstein emerge nel momento chiave, segnando quattro punti da sotto canestro, offrendo un assist prezioso a Battaglio e recuperando un rimbalzo difensivo determinante. GRANTORINO riesce a mantenere il vantaggio chiudendo il terzo periodo sul 49-57.

Nell’ultimo quarto, la stanchezza si fa sentire su entrambi i lati del campo. Derthona si dimostra più brillante in difesa, conquistando falli preziosi e segnando sei tiri liberi con Bellinaso e Di Meo. GRANTORINO subisce il ritorno degli avversari, ma il margine accumulato consente ai gialloblù di restare avanti con due possessi di vantaggio. A meno di due minuti dal termine, il punteggio è sul 68-72. Nel momento decisivo, è ancora una volta Zumstein a rivelarsi provvidenziale stoppando Di Meo a trenta secondi dalla sirena e chiudendo di fatto la gara. Milone sigilla la vittoria con due liberi, fissando il punteggio finale sul 68-74.

Con questo successo, GRANTORINO Basketball Draft si laurea campione regionale U17 Eccellenza, scrivendo la prima, indimenticabile pagina della sua storia. Ora la squadra è pronta a lanciarsi nella fase Interregionale, determinata ad inseguire nuovi straordinari traguardi.

Finale Campionato regionale U17 Eccellenza

Allianz Derthona Basket – GRANTORINO Basketball Draft 68-74

Parziali (17-16, 32-45, 49-57)

Allianz Derthona Basket: Dusio ne, Flueras 6, Mattioli ne, Obakhavbaye 8, Di Meo 18, Wilkinson 4, Chikal ne, Bresciani 8, De Santis 2, Gilli 4, Zampaloni, Bellinaso 18. All. Talpo.

GRANTORINO Basketball Draft: Battaglio 2, Zumstein 14, Bertaina, Dal Cero 2, Lunardi, Losito 5, Tonon 2, Giglio 2, Ventigeno 7, Milone 15, Stuerdo 2, Mancino 23. All. Ancona. Ass. Trovato