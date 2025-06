Walter Potenza è il nuovo Head Coach dei Gators

I biancoverdi ripartono da Walter Potenza: in vista del prossimo campionato di Divisione Regionale 2, la società B.C. Gators ufficializza l’arrivo di Walter Potenza alla guida della prima squadra maschile che affronterà il prossimo campionato di DR2.

Un progetto ben definito, improntato alla crescita di quei giocatori formati all’interno del settore giovanile, promuovendo una filosofia basata sul divertimento, sul dinamismo e su un’identità di gioco precisa.

Nell’ultima stagione e mezza, Potenza ha guidato l’Under 19 di BEA Chieri: prima tanta esperienza per il Piemonte, sia in ambito maschile che femminile. Sisport, Galvagno Torino, Collegno Basket, Serravalle, Auxilium Torino e proprio BEA Chieri sono le società che ha guidato in varie categorie.

Le dichiarazioni di Walter Potenza

“C’è grande voglia di rivalsa: il mio obiettivo sarà avere una squadra costante nel corso della stagione, che possa rendere tutti i giocatori protagonisti ed in grado di affrontare tutte le sfide dell’annata. Sicuramente avremo un roster giovane, puntando a valorizzare l’enorme lavoro che viene fatto sul nostro settore giovanile: voglio dare dimostrazione ai ragazzi che questa è una società che permette ai ragazzi di divertirsi, crescere ed affrontare campionati senior di livello. Ho scelto di venire qui con grande entusiasmo e porterò un’identità ben precisa: saremo una formazione molto dinamica e costante, improntata soprattutto alla fase difensiva che è quella che va a coinvolgere tutto il gruppo“.

Coach Potenza sarà, oltre che allenatore della prima squadra, anche il coach delle nostre Under 19 e Under 17.