La Tecnoengineering Moncalieri torna in campo domani sera al PalaEinaudi alle 20:30 contro Dimensione Bagno Carugate. Due punti in palio molto importanti tanto per una, quanto per l’altra. Una sola vittoria divide infatti le due squadre: Moncalieri 6 (13° in classifica), Carugate 8 (12°).

All’andata è finita 70-59 per le lombarde, con Rulli (15 punti) e Caccialanza (13) sugli scudi. Su sponda gialloblù, ottime prestazioni per Alessia Landi (14 punti e 4 rimbalzi) ed Elisa Pasero (9 punti, 5 recuperi e 2 assist). Quest’ultima, fresca di convocazione al raduno della Nazionale U18, in programma dall’8 al 10 di questo mese e diretto da coach Andreoli.

Tra le ospiti è Rulli la più costante, con oltre 14 punti e più di 7 rimbalzi di media a uscita. Grande attenzione anche su Cassani e Caccialanza. Per le padrone di casa è invece Cicic la trascinatrice offensiva, con oltre 15 punti di media collezionati nelle sue prime 10 partite in maglia Libertas. Vicine alla doppia cifra Mitreva (9,1), Salvini (8,5) e Cordola (7,4).

Quello di domani è il terzultimo impegno della stagione regolare. Seguono la trasferta a Mantova contro San Giorgio (30 punti) di settimana prossima e l’impegno del 21 aprile al PalaEinaudi vs Logiman Broni (30 punti). Prima della palla a due la situazione in zona playout è la seguente: Torino Teen Basket (10° a 18 punti), Basket Roma (11°, 12 punti), Carugate (12°, 8 punti), Moncalieri (13°, 6 punti) e Stella Azzurra (14°, 4 punti).

Palla a due alle 20:30 al PalaEinaudi di Moncalieri

Arbitri: Melai, Giustarini

Diretta streaming sul canale YouTube MoncalieriBasketball

Classifica aggiornata: