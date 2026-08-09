Per tutta la durata della sagra, a partire dalle 18.30 aprirà lo stand gastronomico che vedrà come protagonista indiscusso il fritto misto alla piemontese, cotto al momento in padella e servito nella versione tradizionale monferrina che prevede la prevalenza di pezzi salati, a cui si affiancano semolino, amaretto e carote. Il fritto viene servito in accompagnamento con il bagnetto verde di nostra produzione.

Oltre al fritto, nello stand è possibile trovare antipasti tipici piemontesi come peperoni in bagna cauda, roast beef, carne cruda, antipasto della nonna, così come i nostri dolci, tra cui le pesche ripiene e il bunet, il tutto preparato dal nostro staff. Infine, sono presenti anche gli agnolotti.

Nella sola serata di venerdì, si aggiungerà la pizza. Si mangia al coperto, per scongiurare il rischio di pioggia. Tutte le sere poi la festa si trasferirà sul nostro ballo a palchetto al coperto dove si esibiranno diverse orchestre, già note agli avventori della sagra. L’ingresso sul ballo sarà gratuito.

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