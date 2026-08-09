Cultura e Società

20esima edizione della Sagra del fritto misto alla piemontese

Montaldo, frazione di Cerrina Monferrato (AL), dal 28 al 31 agosto 2026

Foto di CronacaTorino CronacaTorino12 ore fa
3.840 minuto di lettura
fritto misto alla piemontese

Per tutta la durata della sagra, a partire dalle 18.30 aprirà lo stand gastronomico che vedrà come protagonista indiscusso il fritto misto alla piemontese, cotto al momento in padella e servito nella versione tradizionale monferrina che prevede la prevalenza di pezzi salati, a cui si affiancano semolino, amaretto e carote. Il fritto viene servito in accompagnamento con il bagnetto verde di nostra produzione.

Oltre al fritto, nello stand è possibile trovare antipasti tipici piemontesi come peperoni in bagna cauda, roast beef, carne cruda, antipasto della nonna, così come i nostri dolci, tra cui le pesche ripiene e il bunet, il tutto preparato dal nostro staff. Infine, sono presenti anche gli agnolotti.

Nella sola serata di venerdì, si aggiungerà la pizza. Si mangia al coperto, per scongiurare il rischio di pioggia. Tutte le sere poi la festa si trasferirà sul nostro ballo a palchetto al coperto dove si esibiranno diverse orchestre, già note agli avventori della sagra. L’ingresso sul ballo sarà gratuito.

Per maggiori info e per rimanere aggiornato sulle novità in tempo reale, visita la pagina Facebook.

Foto di CronacaTorino CronacaTorino12 ore fa
3.840 minuto di lettura
Foto di CronacaTorino

CronacaTorino

Articoli Correlati

Spighe Verdi 2026 gruppo Piemonte

A Roma la consegna delle Spighe Verdi: Cherasco premiata per il sesto anno

Giugno 2026 12:05
Carnevale a Sauze d'Oulx 2026

Il giorno di San Valentino sfilata di Carnevale a Sauze d’Oulx

Febbraio 2026 9:41
ernesto ferrero

Torino piange la morte di Ernesto Ferrero

Ottobre 2023 13:01
Carnevale di Carmagnola 2024

Carnevale di Carmagnola dal 7 al 13 febbraio

Gennaio 2024 9:45
Pulsante per tornare all'inizio