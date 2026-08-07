Pininfarina, Davide Loris Amantea è il nuovo Chief Creative Officer

Pininfarina rinnova la propria leadership creativa annunciando la nomina di Davide Loris Amantea a Chief Creative Officer (CCO), con riporto diretto all’Amministratore Delegato Paolo Dellachà.

Nel suo nuovo incarico, assunto a partire dal mese corrente, Davide avrà la responsabilità di guidare la visione creativa dell’azienda, valorizzando e sviluppando il patrimonio di competenze che da sempre contraddistingue Pininfarina. Contestualmente, assumerà anche la responsabilità del Mobility Design nell’ambito della Business Unit Mobility, con riporto funzionale a Marco Busi.

Davide Amantea sarà protagonista, in occasione della Monterey Car Week e assieme a Paolo Dellachà, del Duetto Day in omaggio ai 60 anni dell’Alfa Romeo Spider “Duetto” e del Pebble Beach Concours d’Elegance, dove entrambi saranno Honorary Judge e assegneranno il Pininfarina Trophy al modello disegnato da Pininfarina giudicato il più bello del concorso.

Davide Loris Amantea è un manager dal profilo internazionale con una consolidata esperienza che abbraccia Europa e Asia maturata in alcune delle più importanti realtà del settore automobilistico, tra cui Gruppo Fiat, Italdesign, Jaguar Land Rover, NIO. Entrato nel 2018 in Automobili Pininfarina, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino a diventare Chief Design Officer, ha guidato il design di programmi strategici come la hyper GT elettrica Battista, la show car Pura Vision e la B95, contribuendo in modo significativo all’affermazione del marchio nel segmento del lusso sostenibile.

Davide Loris Amantea

Nato a Torino, Amantea ha sviluppato fin da giovane una forte passione per il design automobilistico. Dopo gli studi presso l’Istituto Tecnico G.B. Pininfarina e successivamente allo IED di Torino, ha costruito un percorso professionale che lo ha portato a contribuire allo sviluppo di modelli iconici e concept car di rilievo internazionale, maturando una visione del design capace di coniugare creatività, innovazione tecnologica e comprensione strategica del prodotto.

Il suo talento è stato riconosciuto anche a livello internazionale: nel 2023 è stato inserito nella selezione Bloomberg “50 Ones to Watch” e nel 2025 ha ricevuto il riconoscimento“Design Rising Star” assegnato da Automotive News Europe.

Con questa nomina, Pininfarina rafforza ulteriormente il proprio impegno nel promuovere una visione integrata del design, in cui creatività, innovazione, cultura del progetto e valorizzazione del patrimonio storico rappresentano elementi fondamentali per affrontare le sfide future e continuare a creare esperienze capaci di ispirare persone, aziende e comunità in tutto il mondo.

Parallelamente, Guglielmo Cartia assumerà la guida del nuovo ente Heritage, struttura dedicata alla conservazione, valorizzazione e sviluppo dell’Archivio Storico e della Collezione Pininfarina. Nel nuovo ruolo, Guglielmo riporterà a Davide Loris Amantea e continuerà inoltre a supportare il Chief Creative Officer in qualità di Advisor per la gestione del team Mobility Design.