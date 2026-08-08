Grande successo per la Mezza Maratona di Sestriere “Memorial Pelle”

Grande successo per il debutto, sabato 8 agosto, della Mezza Maratona di Sestriere “Memorial Pelle”, la più alta d’Europa.

L’evento sportivo in ricordo di Michele ‘Pelle’ Pellegrino, finanziere del Sagf scomparso in servizio nel 2023, ha visto al via 320 atleti provenienti da tutta Italia.

Una Mezza Maratona sulle montagne della Vialattea lungo un percorso di 21 km e 95 metri, con partenza e traguardo ai 2035 metri d’altitudine del Colle del Sestriere, per un dislivello totale di 700 metri.

La gara ottimamente organizzata da un gruppo di amici, per la regia della Podistica Valle Infernotto ed il patrocinio del Comune di Sestriere, ha visto imporsi Luca Merli con il tempo di 1h20’40”. L’atleta della Fidal S.A. Valchiese ha vinto per distacco tagliando con una lieve ferita al capo per aver urtato in gara contro un ramo in un passaggio nel sottobosco.

Secondo gradino del podio per Matteo Lovera (1h22’34), terzo per Davide Busuito (1h22’37”). Primo atleta sestrierese al traguardo Alessio Gasperin, ottimo tredicesimo assoluto, risultato di rilievo per un ex ciclista.

Tra le donne il successo è andato Francesca Ghelfi ASD Podistica Valle Varaita con il tempo di 1h.28’16”che ha sfiorato la top ten assoluta. Alle sue spalle si sono piazzate nell’ordine Arianna Dentis (1h28’34”) e Aurora Bado (1h35’57”).

Da segnalare l’impegno degli organizzatori nel sostenere la Fondazione Allegra Agnelli per la ricerca sul cancro #sostienicandiolo ed anche la Fondazione Matilde Lorenzi, impegnata nel promuovere e sviluppare progetti finalizzati all’implementazione della sicurezza sugli sci. A loro, assieme al Soccorso Alpino Stazioni di Cesana e Pragelato di competenza su Sestriere, gli organizzatori hanno devoluto parte dell’incasso della manifestazione.

Grande festa al traguardo per tutti gli atleti con un grande “terzo tempo” preparato al Palazzetto dello Sport di Sestriere. Il tutto per riprendersi le energie spese lungo il percorso e raccontare la propria fatica con il sorriso sulle labbra e la consapevolezza di aver vissuto, e condiviso, una giornata davvero magica all’insegna dello sport all’aria aperta.