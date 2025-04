Marc Márquez ed il Ducati Lenovo Team hanno trionfato nella gara di 21 giri del Gran Premio del Qatar al Lusail International Circuit. Francesco Bagnaia ha conquistato il secondo posto finale, transitando alla bandiera a scacchi non lontano dal compagno di squadra.

Dopo un contatto con il fratello Alex alla prima curva, Márquez ha lottato per il successo fino alle fasi conclusive, quando è salito nuovamente al comando ed ha preso il largo verso il successo. Bagnaia è scattato ottimamente dalla quarta fila, passando da undicesimo a secondo in poco più di tre giri, per poi tagliare il traguardo in terza posizione. Pecco è stato successivamente promosso al secondo posto, dopo la penalizzazione inflitta a Viñales a gara conclusa.

A chiusura del quarto GP del 2025, Márquez sale a quota 123 punti in prima posizione, con Bagnaia terzo a 26 lunghezze di distanza. Il Ducati Lenovo Team è sempre al comando della classifica a squadre (220 punti), con Ducati saldamente prima nella classifica costruttori (148 punti).

I piloti del Ducati Lenovo Team torneranno in azione tra due weekend al ‘Circuito de Jerez’ in Spagna, per il quinto appuntamento stagionale.

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team) – 1º nel Gran Premio del Qatar

“Il contatto alla prima curva con Alex è stato più un errore mio che suo, ma nonostante l’ala mancante non ho sentito cambi di comportamento della moto. La gara l’ho gestita come volevo: ho visto che Morbidelli provava a scappare via ma non ero preoccupato, perché per me la priorità era quella di gestire l’usura della gomma anteriore. Sapevo che girando in questo modo c’era la possibilità che Pecco rientrasse, ed è stato così. Quando mi ha sorpassato ho dato il via alla mia vera gara ed ho iniziato a spingere un po’ di più e fare la differenza negli ultimi dieci giri”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 2º

“Sono contento alla fine del risultato di oggi, in quanto partendo dall’undicesima posizione in griglia non sai mai cosa può succedere. L’unica cosa che un po’ mi fa arrabbiare è che, di domenica, riesco sempre ad essere più competitivo ed efficace, soprattutto nei primi giri, nei quali riesco a compiere sorpassi. Il sabato, invece, faccio sempre fatica a fare lo stesso, quindi devo capire cosa fare per migliorarmi e fare uno step in avanti, ma tutto sommato sono soddisfatto”.

Luigi Dall’Igna (General Manager Ducati Corse)

“Marc è stato autore di una condotta di gara intelligente: ha gestito abbastanza la situazione e quando è arrivato il momento di spingere, ha fatto segnare due giri più veloci in sequenza, abbastanza puliti, quindi credo che quest’oggi abbia dimostrato una certa superiorità. Sono contento anche per Pecco, perché ha fatto una gara bellissima dopo la difficile giornata di ieri. Non era facile, ma ha reagito come lui sa fare e sono felice sia per lui che per la sua squadra”.