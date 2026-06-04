Dopo la conferma di Stella Nervini, la statunitense Logan Eggleston è il secondo tassello del nuovo reparto schiacciatrici/ricevitrici della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per la stagione 2026/2027. Vestirà la maglia numero 33.

Logan Eggleston

Classe 2000, 185 cm d’altezza, Logan Eggleston nasce a Brentwood, sobborgo di Nashville, capitale dello stato del Tennessee. Si avvicina alla pallavolo nei tornei scolastici del college. Dopo il diploma entra a far parte della squadra dell’Università del Texas. Nel campionato NCAA vince un titolo nazionale e colleziona svariati premi individuali, tra i quali nel 2022 quelli di MVP e AVCA National Player of the Year. Sempre nel 2022 firma il suo primo contratto professionistico trasferendosi in Turchia al Galatasaray.

Nel 2024 torna negli Stati Uniti per partecipare fin dalla sua prima edizione alla nuova lega professionistica della League One Volleyball: con la LOVB Austin conquista entrambi i titoli nazionali finora assegnati e viene premiata come miglior schiacciatrice della LOVB Classic.

Dopo una lunga trafila con le nazionali giovanili, debutta nella nazionale maggiore nel 2023, aggiudicandosi un oro e un bronzo nella Coppa Panamericana e un oro nelle finali del Norceca. Con gli Stati Uniti è attualmente impegnata in Canada nella prima tappa della VNL.

Logan, benvenuta a Chieri e benvenuta in Italia! Con quale spirito ti appresti a vivere questo doppio debutto?

«Chieri ha dimostrato di essere una società molto professionale che da diverse stagioni compete ad alto livello. Dopo aver conosciuto l’allenatore e alcune ragazze ero entusiasta all’idea di giocare con loro: credo abbiamo una grande squadra che potrà fare grandi cose. Fin da quando ho scoperto la pallavolo professionistica ho sempre desiderato giocare in Italia: ha uno dei campionati più forti al mondo e volevo competere ai massimi livelli. Non vedo l’ora di mettermi alla prova per crescere come giocatrice e confrontarmi con il meglio del meglio».

Ti hanno preceduto in biancoblù diverse giocatrici statunitensi. Hai parlato di Chieri con qualcuna di loro?

«Sì, ne ho parlato con molte ragazze e tutte hanno avuto cose fantastiche da dire. Jordyn Poulter e Avery Skinner hanno mostrato grande entusiasmo e mi hanno dato un sacco di dritte sulla città! Entrambe hanno adorato le loro esperienze a Chieri ed entrambe sono cresciute enormemente come giocatrici, aiutando la squadra in molti modi. Spero sarà così anche per me!».

Prima di arrivare a Chieri ti aspettano però gli impegni con la nazionale.

«Sono felicissima di far parte del Team USA quest’estate. Abbiamo grandi obiettivi: conquistare una medaglia nella VNL e continuare a crescere in vista delle olimpiadi di Los Angeles 2028!».

Come ti descriveresti, come giocatrice?

«Sono una giocatrice molto energica e fisicamente dotata che cerca di incidere sulla partita in ogni modo possibile: ricezione, attacco, servizio, difesa, muro. Amo la pallavolo e sono una vera appassionata di questo sport, sempre alla ricerca di modi per migliorare e raggiungere il mio pieno potenziale».

E fuori dal campo, cosa ci racconti di te?

«Ho una sorella minore di nome Shaye che è anche la mia migliore amica. Ha 22 anni e sta conseguendo un dottorato di ricerca in giustizia penale».

Per concludere, i tuoi obiettivi per la prossima stagione?

«Voglio continuare a crescere come giocatore e migliorare sia come ricevitrice che come attaccante. E voglio aiutare Chieri a vincere quante più partite possibile».

Ufficio stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76