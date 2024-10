Asd Salsasio, nasce la squadra di calcio A11

Dalla stagione sportiva 2024/2025 l’Asd Salsasio ha una squadra di calcio che milita nel campionato A11 Acsi sezione di Cuneo e che ha la particolarità di avere come calciatori e staff tutti giovani e meno giovani di borgo Salsasio e/o residenti nel borgo.

Il Presidente dell’Asd Salsasio Ivan Quattrocchio

“Si tratta di una squadra che dopo anni torna ad essere realmente di Salsasio, sia per i suoi colori, che per il nome, ancor di più per la sua composizione ed in particolare perché è stata ideata e lanciata proprio da giovani di borgo Salsasio.

Questa squadra ha iniziato quest’anno il campionato A11 Acsi con lo scopo di divertirsi, incontrarsi, formarsi e ovviamente ottenere risultati, che è stato poi lo scopo per cui è stato donato il terreno su cui è sorto il centro sportivo di Salsasio intitolato infatti a Giorgio Demichelis.

Ci tengo a ricordare che oltre a questa nuova squadra del Salsasio, parallelamente continueranno le tante attività sociali e sportive seguite dalla nostra società così come continueranno quelle che ci vedono coinvolti. Molte saranno quest’anno le attività sportive che vedranno il centro sportivo di Salsasio come punto di riferimento e come sede, così come sono in aumento le iscrizioni, le attività ed i progetti dell’Elledì FC, società sportiva del territorio che ci ha visti tra i fondatori e attuali partner attivi e realtà che quest’anno riparte ancora più rafforzata”.

Mister della nuova squadra è stato scelto Francesco Desogus, attuale vicepresidente dell’Asd Salsasio, che è affiancato dal vice Daniele Di Matteo. Il salsasiese Davide Tuninetti è il preparatore atletico della squadra, mentre Andrea Bosco e Alex Quattrocchio sono i dirigenti ufficiali.

Desogus sottolinea:

“Il progetto di questa squadra è quello di ritornare alle origini, portando nuovamente il nostro impegno di società sportiva e del centro sportivo di via Mussetti a servizio dei giovani del territorio ed in particolare di Salsasio, coinvolgendoli nei nostri progetti”.

Nuovi ingressi anche nello staff dirigenziale dell’Asd Salsasio

Francesco Capparelli attuale Ceo di La Effe model agency con un passato al fianco di molti procuratori sportivi ora nuovo responsabile organizzativo del Salsasio.

Capparelli commenta: “Abbiamo voluto ridare un club al borgo, la stima con il Presidente Ivan è reciproca, da lì siamo partiti. Appena abbiamo messo il progetto sul tavolo subito abbiamo ricevuto tante conferme che legano il “nuovo” Salsasio. Avendo due attività la mia come agenzia di modelle e la sua riguardante l’ufficio stampa vogliamo dare anche tanto sul lato comunicativo per noi e per i nostri sponsor. 35 anni di club non si dimenticano, si tratta quindi di un nuovo inizio. Sono entusiasta di questo nuovo progetto”.

La giovane modella Ludovica Iacobellis è la social media manger dell’Asd Salsasio. Nominata anche la fotografa ufficiale del Salsasio che è la giovane Camilla Cea.

Sono anche state ridistribuite alcune deleghe del Consiglio Direttivo della società a seguito dell’approvazione del nuovo Statuto con il Presidente Ivan Quattrocchio che oltre al coordinamento generale sarà responsabile dei rapporti con il Comune e con gli Enti, della comunicazione e promozione e delle nuove collaborazioni e partnership.

Il Vicepresidente e nuovo allenatore Francesco Desogus resta anche il referente per l’utilizzo del campo da calcetto di Salsasio, il segretario Roberto Foco è il responsabile del settore economico e del bilancio, il consigliere ed ex presidente Giuseppe Quattrocchio è il direttore del centro sportivo Giorgio Demichelis e amministratore delegato di Elledì FC.

Il consigliere Stefano Taddeo, oltre ad essere tecnico del settore di calcio femminile Elledì FC è anche il responsabile delle attrezzature e dei magazzini del centro sportivo. La società sportiva si complimenta inoltre con il consigliere del Salsasio Davide Nicco che è stato eletto nuovo Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte.

Nel mese di ottobre verranno presentate le nuove maglie del Salsasio grazie alla collaborazione con le attività del borgo e la presentazione sarà molto innovativa e coinvolgente.

Da parte dell’Asd Salsasio va ai giocatori, allo staff ed a tutti i collaboratori un grosso in bocca al lupo per la nuova stagione sportiva e un grazie per il loro contributo ed il loro impegno.